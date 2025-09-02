Bezuhanna a Tisza-adóval az iparban, építőiparban dolgozók fizetése

A Tisza Párt a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be be.

Az iparban és az építőiparban dolgozó Békés vármegyeiek zsebéből is komoly pénzeket venne ki a Tisza-adó. Illusztráció: MW

Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a szja csökkentését ígérte. Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Ezt borítaná fel a Tisza-adó, ugyanis az évi

5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,

míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Buknak az egészségügy, az oktatás és a közigazgatás területén dolgozók is

A Beol.hu korábban megnézte, hogy az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok és a közigazgatásban dolgozók is rosszul járnának, ha valóra válna Magyar Péterék adóterve, a Tisza-adó. Egy kalkulátor segítségével pedig bárki kiszámolhatja, hogy mennyi pénzt vennének ki a zsebéből a brutális megszorításokkal.

Így hatna a brutális megszorítás az iparra és az építőiparra

A Tisza-adó drámai következményekkel járna az iparban és az építőiparban dolgozók tekintetében is. A KSH legfrissebb, 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Békésben a havi bruttó átlagkereset

az iparban 542 ezer forint,

az építőiparban 452 ezer forint.

Tíz-, sőt százezrek repülnének ki a pénztárcából a Tisza-adó miatt

Mindez azt jelenti, hogy az iparban dolgozók jelenleg, a 15 százalékos kulcs mellett 81 ezer forint személyi jövedelemadót fizetnek. Ez emelkedne 90 ezer forintra, ami havi szinten 9 ezer, éves szinten 105 ezer, négy évre vetítve pedig 423 ezer forintos plusz terhet jelentene. Az építőipari átlagkeresetet most 67 ezer forintos szja terheli. Ez nőne havi 70 ezer forint fölé.

Adóforradalommal segíti a családokat, az édesanyákat a kormány

Miközben a Tisza Párt drasztikusan megnövelné a személyi jövedelemadót, addig az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentését hajtja végre. Több tízezer forint marad a gyermekes családoknál – ezt emelték ki a Tisza-csomaggal kapcsolatban a Békés vármegyei politikusok. Ismertették, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt. 2026-tól

1 gyermek után 20 ezer,

2 gyermek esetében gyermekenként 40 ezer,

három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint

marad havonta a családoknál.