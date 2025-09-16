szeptember 16., kedd

Edit névnap

57 perce

Visszahívták a népszerű terméket, probléma akadt az összetevőkkel

Nem jelölt allergének kerültek egy Magyarországra is eljutott mogyorókrémbe. A probléma miatt termékvisszahívást rendelt el az NKFH.

Beol.hu

Nem jelölt allergének miatt rendelt el termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy mogyorókrém esetében. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere jelezte, hogy a Törökországból importált termékben mogyorót, pisztáciát és mandulát találtak, amelyek nem szerepeltek a csomagoláson feltüntetett összetevők között.

Hiányoznak az allergének a csomagolásról, ez indokolta a termékvisszahívást
Termékvisszahívás: hol maradtak az allergének?

A Gourmet Celebi mogyorókrémből Németországon keresztül Magyarországra is került. Az érintett vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását, a begyűjtött árut pedig megsemmisítik vagy elszállítják.

A termék fogyasztása az arra érzékeny, allergiás emberek számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen mogyorókrémet vásárolt, semmiképp ne fogyassza el.

A Gourmet Celebi mogyorókrémet hívta vissza az NKFH.

 

 

