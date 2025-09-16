Visszahívták a népszerű terméket, probléma akadt az összetevőkkel

Nem jelölt allergének miatt rendelt el termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy mogyorókrém esetében. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere jelezte, hogy a Törökországból importált termékben mogyorót, pisztáciát és mandulát találtak, amelyek nem szerepeltek a csomagoláson feltüntetett összetevők között.

Termékvisszahívás: nem tüntették fel az allergéneket a mogyoróvajon. Illusztráció: Shutterstock

Termékvisszahívás: hol maradtak az allergének?

A Gourmet Celebi mogyorókrémből Németországon keresztül Magyarországra is került. Az érintett vállalkozás a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását, a begyűjtött árut pedig megsemmisítik vagy elszállítják.

A termék fogyasztása az arra érzékeny, allergiás emberek számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen mogyorókrémet vásárolt, semmiképp ne fogyassza el.