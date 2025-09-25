szeptember 25., csütörtök

Ha ilyet vett, vigyázzon! – mérgező bögre került forgalomba

Magyarországra is érkezett abból a bögréből, melyek mérgezők lehetnek. A termékvisszahívás oka a nehézfémek kioldódása. Ha ebből vett valaki, az jól vigyázzon!

Beol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A mérgező bögrékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – olvasható a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem bejegyzésében. A termékvisszahívás már életbe is lépett.

A termékvisszahívás oka a nehézfémek kioldódása.
Termékvisszahívás: ezek a bögrék mérgezők lehetnek. Fotó: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

A termékvisszahívás oka a nehézfémek kioldódása

Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai:

  • MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
  • SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
  • South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
  • Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

A termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Ahogy az a bejegyzésben olvasható, a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Arra kérnek mindenkit, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt semmiképp ne használja!

Legutóbb sokak kedvenc édessége került a termékvisszahívási listára, mert rovarok lehetnek benne.

 

