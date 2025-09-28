1 órája
Egymedencés hódítók: ebbe a békési fürdőbe több ezer kilométerről is eljönnek csobbanni
Svédek, németek, hollandok is imádják ezt a fürdőt, amilyen kicsi, olyan vonzó és itt van karnyújtásnyira. Van másik is, mutatjuk, ez Magyarország két legkisebb termálfürdője, a jegyárakban viszont nagy a különbség.
Kicsik, de hihetetlenül népszerű fürdőhelyek. Nem a területüket, hanem a medencéik számát tekintve ez a két legkisebb termálfürdő hazánkban. Ráadásul az egyik Dél-Békésben bárkinek könnyen, gyorsan megközelíthető.
Mindkét helyen egyetlen szabadtéri termál medencéből áll a választék, közös pont, hogy egész évben üzemelnek és kempinggel is rendelkeznek. Ezekben a fürdőkben nem kell sokat töprengeni azon, melyik medencét érdemes kipróbálni...
Termálfürdő egyetlen medencével
Két ilyen kis fürdő is található az országban, ami közös bennük, hogy rendkívül hangulatosak, barátságos környezettel várják a látogatókat. A Bánfürdő termálfürdőben egyetlen jódos-brómos termálvízzel feltöltött medence áll a vendégek rendelkezésére, a fürdő Nagybánhegyesen található. A kempinggel is rendelkező kis fürdő egész évben működik. Fontos tudni, hogy nem minden nap tart nyitva. Péntektől vasárnapig 10 és 21 óra között várják a pihenni vágyókat.
És ahogy arról korábban már írtunk, a nagybánhegyesi fürdő egyetlen medencéjével világhódító. Még Svédországból, Hollandiából is vannak visszajáró vendégeik. Ráadásul ez a hely, a 35 Celsius-fokos, híresen jó termálvíz a rajongóit ilyenkor, ősztől vonzza. És a téli időszak igazán húzós.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Gyógyhatású a híres fürdővíz
Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. Minden este leengedik, fertőtlenítés után cserélik a medencében a vizet. Arra törekednek, hogy minél szélesebb szolgáltatási körrel tudják kielégíteni a vendégigényeket.
Hasonló a helyzet a veresegyházi termálfürdőben, ahol szintén egyetlen szabadtéri termálmedence várja a vendégeket, ez is egész évben üzemel, de az előző fürdővel ellentétben itt a hét minden napján fogadják a látogatókat, szálláslehetőséget is kínálnak faházak, valamint lakókocsi és sátorhelyeik vannak.
Egymedencés élmény különböző jegyárak mellett
A Termál Online arról is ír, hogy a veresegyházi termálvíz 2023-ban kapta meg újra a gyógyvízminősítést. A víz különös, hatásos lehet, ízületek, degeneratív megbetegedések, ízületi gyulladásoknak a kezelésében továbbá ortopédia és balesetműtöttek utókezelésében. A két fürdő között a jegyár tekintetében azért nagy a különbség.
Nyilvánvalóan ebben szerepet játszik, hogy az egyik egy dél-békési község, a másik pedig egy Pest vármegyei város. Nagybánhegyesen a felnőtt napijegy 1800 forint, nyugdíjas belépő 1700 forintba kerül. Veresegyházon a felnőtt belépő ára 5000, diákoknak, nyugdíjasoknak 4000 forint. A veresegyházi lakcímkártyával ez a két jegytípus 4000 és 2500 forintba kerül.
Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára – galériával, videóval