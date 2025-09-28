Egymedencés hódítók: ebbe a békési fürdőbe több ezer kilométerről is eljönnek csobbanni

Kicsik, de hihetetlenül népszerű fürdőhelyek. Nem a területüket, hanem a medencéik számát tekintve ez a két legkisebb termálfürdő hazánkban. Ráadásul az egyik Dél-Békésben bárkinek könnyen, gyorsan megközelíthető.

Mindkét helyen egyetlen szabadtéri termál medencéből áll a választék, közös pont, hogy egész évben üzemelnek és kempinggel is rendelkeznek. Ezekben a fürdőkben nem kell sokat töprengeni azon, melyik medencét érdemes kipróbálni...

Termálfürdő egyetlen medencével

Két ilyen kis fürdő is található az országban, ami közös bennük, hogy rendkívül hangulatosak, barátságos környezettel várják a látogatókat. A Bánfürdő termálfürdőben egyetlen jódos-brómos termálvízzel feltöltött medence áll a vendégek rendelkezésére, a fürdő Nagybánhegyesen található. A kempinggel is rendelkező kis fürdő egész évben működik. Fontos tudni, hogy nem minden nap tart nyitva. Péntektől vasárnapig 10 és 21 óra között várják a pihenni vágyókat.

És ahogy arról korábban már írtunk, a nagybánhegyesi fürdő egyetlen medencéjével világhódító. Még Svédországból, Hollandiából is vannak visszajáró vendégeik. Ráadásul ez a hely, a 35 Celsius-fokos, híresen jó termálvíz a rajongóit ilyenkor, ősztől vonzza. És a téli időszak igazán húzós.



Gyógyhatású a híres fürdővíz

Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. Minden este leengedik, fertőtlenítés után cserélik a medencében a vizet. Arra törekednek, hogy minél szélesebb szolgáltatási körrel tudják kielégíteni a vendégigényeket.

Hasonló a helyzet a veresegyházi termálfürdőben, ahol szintén egyetlen szabadtéri termálmedence várja a vendégeket, ez is egész évben üzemel, de az előző fürdővel ellentétben itt a hét minden napján fogadják a látogatókat, szálláslehetőséget is kínálnak faházak, valamint lakókocsi és sátorhelyeik vannak.

Egymedencés élmény különböző jegyárak mellett

A Termál Online arról is ír, hogy a veresegyházi termálvíz 2023-ban kapta meg újra a gyógyvízminősítést. A víz különös, hatásos lehet, ízületek, degeneratív megbetegedések, ízületi gyulladásoknak a kezelésében továbbá ortopédia és balesetműtöttek utókezelésében. A két fürdő között a jegyár tekintetében azért nagy a különbség.