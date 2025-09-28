szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi vonzerő

2 órája

Egymedencés hódítók: ebbe a békési fürdőbe több ezer kilométerről is eljönnek csobbanni

Címkék#Termál Onliene#termálvíz#medence#termálfürdő

Svédek, németek, hollandok is imádják ezt a fürdőt, amilyen kicsi, olyan vonzó és itt van karnyújtásnyira. Van másik is, mutatjuk, ez Magyarország két legkisebb termálfürdője, a jegyárakban viszont nagy a különbség.

Csete Ilona

Kicsik, de hihetetlenül népszerű fürdőhelyek. Nem a területüket, hanem a medencéik számát tekintve ez a két legkisebb termálfürdő hazánkban. Ráadásul az egyik Dél-Békésben bárkinek könnyen, gyorsan megközelíthető.

A Bán termálfürdő péntektől vasárnapig fogadja a vendégeket
A dél-békési termálfürdő jegyárait nem érdemes összehasonlítani a Pest megyei város fürdőjével. Fotó : Facebook

Mindkét helyen egyetlen szabadtéri termál medencéből áll a választék, közös pont, hogy egész évben üzemelnek és kempinggel is rendelkeznek. Ezekben a fürdőkben nem kell sokat töprengeni azon, melyik medencét érdemes kipróbálni...  

Termálfürdő egyetlen medencével

Két ilyen kis fürdő is található az országban, ami közös bennük, hogy rendkívül hangulatosak, barátságos környezettel várják a látogatókat. A Bánfürdő termálfürdőben egyetlen jódos-brómos termálvízzel feltöltött medence áll a vendégek rendelkezésére, a fürdő Nagybánhegyesen található. A kempinggel is rendelkező kis fürdő egész évben működik. Fontos tudni, hogy nem minden nap tart nyitva. Péntektől vasárnapig 10 és 21 óra között várják a pihenni vágyókat. 

És ahogy arról korábban már írtunk, a nagybánhegyesi fürdő egyetlen medencéjével világhódító. Még Svédországból, Hollandiából is vannak visszajáró vendégeik. Ráadásul ez a hely, a 35 Celsius-fokos, híresen jó termálvíz a rajongóit ilyenkor, ősztől vonzza. És a téli időszak igazán húzós. 


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Gyógyhatású a híres fürdővíz

Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. Minden este leengedik, fertőtlenítés után cserélik a medencében a vizet. Arra törekednek, hogy minél szélesebb szolgáltatási körrel tudják kielégíteni a vendégigényeket.

Hasonló a helyzet a veresegyházi termálfürdőben, ahol szintén egyetlen szabadtéri termálmedence várja a vendégeket, ez is egész évben üzemel, de az előző fürdővel ellentétben itt a hét minden napján fogadják a látogatókat, szálláslehetőséget is kínálnak faházak, valamint lakókocsi és sátorhelyeik vannak.

Egymedencés élmény különböző jegyárak mellett

A Termál Online arról is ír, hogy a veresegyházi termálvíz 2023-ban kapta meg újra a gyógyvízminősítést. A víz különös, hatásos lehet, ízületek, degeneratív megbetegedések, ízületi gyulladásoknak a kezelésében továbbá ortopédia és balesetműtöttek utókezelésében. A két fürdő között a jegyár tekintetében azért nagy a különbség. 

Nyilvánvalóan ebben szerepet játszik, hogy az egyik egy dél-békési község, a másik pedig egy Pest vármegyei város. Nagybánhegyesen a felnőtt napijegy 1800 forint, nyugdíjas belépő 1700 forintba kerül. Veresegyházon a felnőtt belépő ára 5000, diákoknak, nyugdíjasoknak 4000 forint. A veresegyházi lakcímkártyával ez a két jegytípus 4000 és 2500 forintba kerül. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu