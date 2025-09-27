Káosz a Temunál: a magyar csomagok is elakadtak

Nő a bizonytalanság a népszerű kínai webáruház, a Temu körül: a magyar vásárlók egyre többen jeleznek késéseket és fennakadásokat a rendelt termékek kézbesítésében. A cég hivatalosan is vészhelyzetről értesítette a felhasználókat, miután Ázsiában súlyos időjárási katasztrófa bénította meg a kereskedelmi útvonalakat - olvasható a Világgazdaság honlapján.

A Ragasa szupertájfun miatt késnek a Temu csomagjai

Több felhasználó is jelezte, hogy a Temu alkalmazásában és e-mailben is figyelmeztette őket, miszerint a Ragasa szupertájfun miatt több szállítmány vesztegel a kínai repülőtereken.

Az üzenetekben az is olvasható, hogy a vihar okozta fennakadások a magyarországi kézbesítéseket is érintik, ezért a csomagok érkezése akár hetekre tolódhat.

A Ragasa – amely a Fülöp-szigeteken Nando néven ismert – szeptember közepén alakult ki, majd néhány nap alatt az idei legerősebb trópusi ciklonná vált. Tajvan, Hongkong, Makaó és Dél-Kína több tartományában katasztrofális károkat okozott:

városok kerültek víz alá,

milliókat kellett evakuálni,

több tízezer fa dőlt ki,

a repülőtereken pedig utasok tízezrei rekedtek.

A hatóságok iskolákat, vállalkozásokat zártak be, a közlekedés napokra leállt.

Más cégeknél is lehet fennakadás

A helyreállítás jelenleg is tart, de a kereskedelmi és logisztikai láncok még nem álltak helyre, így a nemzetközi szállításokban is torlódás alakult ki. A késések nemcsak a Temu rendeléseit érinthetik, hanem más kínai online piactereknél, például az AliExpressnél is tapasztalhatók fennakadások.

A vihar pusztításáról, a logisztikai káosz hátteréről és a vásárlói reakciókról részletesen a VG.hu cikkében olvashat.