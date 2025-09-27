Káosz a Temunál: a magyar csomagok is elakadtak

szeptember 27., szombat

Rendkívüli helyzet alakult ki a kínai webáruházaknál: sorra érkeznek a panaszok a késve kézbesített rendelések miatt. A Temu felhasználói is napok óta hiába várják csomagjaikat.

Beol.hu

Nő a bizonytalanság a népszerű kínai webáruház, a Temu körül: a magyar vásárlók egyre többen jeleznek késéseket és fennakadásokat a rendelt termékek kézbesítésében. A cég hivatalosan is vészhelyzetről értesítette a felhasználókat, miután Ázsiában súlyos időjárási katasztrófa bénította meg a kereskedelmi útvonalakat - olvasható a Világgazdaság honlapján.

Késnek a Temu csomagjai
A Temu jelezte vásárlóinak, hogy a tájfun miatt késnek a csomagok. Illusztráció: Shutterstock

A Ragasa szupertájfun miatt késnek a Temu csomagjai

Több felhasználó is jelezte, hogy a Temu alkalmazásában és e-mailben is figyelmeztette őket, miszerint a Ragasa szupertájfun miatt több szállítmány vesztegel a kínai repülőtereken. 

Az üzenetekben az is olvasható, hogy a vihar okozta fennakadások a magyarországi kézbesítéseket is érintik, ezért a csomagok érkezése akár hetekre tolódhat.

A Ragasa – amely a Fülöp-szigeteken Nando néven ismert – szeptember közepén alakult ki, majd néhány nap alatt az idei legerősebb trópusi ciklonná vált. Tajvan, Hongkong, Makaó és Dél-Kína több tartományában katasztrofális károkat okozott: 

  • városok kerültek víz alá, 
  • milliókat kellett evakuálni, 
  • több tízezer fa dőlt ki, 
  • a repülőtereken pedig utasok tízezrei rekedtek. 

A hatóságok iskolákat, vállalkozásokat zártak be, a közlekedés napokra leállt.

Más cégeknél is lehet fennakadás

A helyreállítás jelenleg is tart, de a kereskedelmi és logisztikai láncok még nem álltak helyre, így a nemzetközi szállításokban is torlódás alakult ki. A késések nemcsak a Temu rendeléseit érinthetik, hanem más kínai online piactereknél, például az AliExpressnél is tapasztalhatók fennakadások.

A vihar pusztításáról, a logisztikai káosz hátteréről és a vásárlói reakciókról részletesen a VG.hu cikkében olvashat.

 

 

