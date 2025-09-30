1 órája
A fagy után is van remény a gazdáknak
Tavaszi virágzás helyett pusztulás, gyümölcs helyett üres fák – az idei év nem kímélte a hazai termelőket. A tavaszi fagykár nyomán most olyan támogatás érkezik, ami sok gazda számára a túlélést jelentheti, köztük a békésiek is fellélegezhetnek.
A 2025-ös tavaszi fagykár komoly veszteségeket okozott a hazai gyümölcstermesztőknek: a márciusban és áprilisban érkező hirtelen fagyhullám sok helyen a termés jelentős részét elpusztította. Szőlő- és gyümölcsültetvények ezrein maradtak üres rügyek és elszáradt virágok, gazdák ezrei kerültek nehéz helyzetbe. Most azonban uniós forrásból rendkívüli támogatás érkezik, amely enyhítheti a károkat és segíthet stabilizálni a gyümölcspiacot.
Rendkívüli EU-támogatás a tavaszi fagykárok miatt – fellélegezhetnek a gyümölcstermesztők
A 2025 tavaszán pusztító fagyhullám súlyos károkat okozott Magyarország szőlő- és gyümölcstermelő területein. A rendkívüli éghajlati esemény következményei különösen érzékenyen érintették a hazai kertészeteket: több helyen akár 90 százalékos terméskiesést is jelentettek a gazdák. A kár nagysága nemcsak a megélhetést, de a teljes idei gyümölcspiacot is érezhetően befolyásolta. Most azonban pozitív fordulat következik: Magyarország 10,8 millió euró, azaz mintegy 4,2 milliárd forint értékű rendkívüli támogatást kap az Európai Uniótól.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Fagy, amely elsöpörte a tavaszt
A márciusi és áprilisi hidegfrontok során a hirtelen visszatérő éjszakai fagyok Békés vármegyében is komoly problémát okoztak, melyek elsősorban a korai virágzású gyümölcsfajokat sújtották. A kajszibarack, a szilva, az őszibarack és a meggy termése helyenként teljesen megsemmisült. Egy márciusi jelentés szerint például a kajszibarackfák jelentős része még a virágzás előtt elfagyott, és sok kertészet idén teljesen bevétel nélkül maradt. Áprilisban a hideghullám további károkat okozott: a gyümölcsösökben jelentős rügy- és virágpusztulás történt.
A fagy okozta károkról májusban közel 6000 bejelentés érkezett, több mint 37 ezer hektárnyi területet érintve. A biztosítással rendelkező termelők számára ez enyhítette ugyan a veszteséget, de sokaknak a biztosítás sem nyújtott elegendő fedezetet, különösen a károk mértékéhez viszonyítva.
Piaci hatások: drágulás és hiány
A tavaszi fagykárok következményei már a nyár folyamán is megjelentek a piacokon. Békésben a szamócaszezon gyengébb hozamokkal indult, ami nemcsak a friss fogyasztásra, hanem a feldolgozott termékek – például dzsemek – elérhetőségére is hatással volt. Az eper, meggy és cseresznye ára az egekbe szökött: a júniusi piacokon a gyümölcsöket „aranyáron” mérték, a cseresznyét pedig a gyakori repedések miatt sok helyen idő előtt kellett betakarítani.
A helyzet a sárgabaracknál sem volt jobb: a monília gombás fertőzés tovább súlyosbította a fagykárokat, így egyes régiókban szinte teljesen eltűnt ez a gyümölcs a piacokról. Az őszibarack és kajszibarack termelők a pálinkafőzdék keresletét is alig tudták kielégíteni, ami szintén áremelkedéshez vezetett.
Gyors kormányzati és EU-s reakció
Az Agrárminisztérium – felismerve a válság súlyosságát – már augusztusban előrehozott kárenyhítési kifizetéseket indított, amelynek keretében 1,45 milliárd forint jutott el az érintett gazdákhoz. Ezzel párhuzamosan a tárca az Európai Bizottsághoz fordult további forrásokért, amely most 7 tagállam, köztük Magyarország számára is rendkívüli segítséget ítélt meg a mezőgazdasági válságtartalékból.
Az új támogatási forma minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő számára elérhető lesz, akinek igazolt hozamcsökkenése meghaladja a 30 százalékot – a kárenyhítési alapban már megszokott támogatásokon felül. A 4,2 milliárd forintos keretet 2026. április 30-ig kell kifizetni, így a következő időszakban is nyitva áll a lehetőség a rászoruló gazdák előtt.
A rendkívüli EU-s támogatás átmeneti segítséget nyújt, de a szakértők szerint hosszú távon csak a biztosítási rendszer szélesítése, a fagyvédelmi technológiák fejlesztése és az éghajlati kockázatokhoz való alkalmazkodás jelenthet valódi megoldást. A minisztérium célja, hogy a gazdák ezeket az új kihívásokat a lehető legkevesebb veszteséggel kezelhessék – akár állami, akár EU-s segítséggel.
Nem elég, ha betartod a KRESZ-t, ezért az apróságért is súlyos büntetést kaphatsz
Egy házaspár mentette meg a szerencsétlenül járt idős férfi életét