A fagy után is van remény a gazdáknak

A 2025-ös tavaszi fagykár komoly veszteségeket okozott a hazai gyümölcstermesztőknek: a márciusban és áprilisban érkező hirtelen fagyhullám sok helyen a termés jelentős részét elpusztította. Szőlő- és gyümölcsültetvények ezrein maradtak üres rügyek és elszáradt virágok, gazdák ezrei kerültek nehéz helyzetbe. Most azonban uniós forrásból rendkívüli támogatás érkezik, amely enyhítheti a károkat és segíthet stabilizálni a gyümölcspiacot.

A tavaszi fagykár után is van remény, érkezik a rendkívüli támogatás a gazdáknak Forrás: Shutterstock

Rendkívüli EU-támogatás a tavaszi fagykárok miatt – fellélegezhetnek a gyümölcstermesztők

A 2025 tavaszán pusztító fagyhullám súlyos károkat okozott Magyarország szőlő- és gyümölcstermelő területein. A rendkívüli éghajlati esemény következményei különösen érzékenyen érintették a hazai kertészeteket: több helyen akár 90 százalékos terméskiesést is jelentettek a gazdák. A kár nagysága nemcsak a megélhetést, de a teljes idei gyümölcspiacot is érezhetően befolyásolta. Most azonban pozitív fordulat következik: Magyarország 10,8 millió euró, azaz mintegy 4,2 milliárd forint értékű rendkívüli támogatást kap az Európai Uniótól.

Fagy, amely elsöpörte a tavaszt

A márciusi és áprilisi hidegfrontok során a hirtelen visszatérő éjszakai fagyok Békés vármegyében is komoly problémát okoztak, melyek elsősorban a korai virágzású gyümölcsfajokat sújtották. A kajszibarack, a szilva, az őszibarack és a meggy termése helyenként teljesen megsemmisült. Egy márciusi jelentés szerint például a kajszibarackfák jelentős része még a virágzás előtt elfagyott, és sok kertészet idén teljesen bevétel nélkül maradt. Áprilisban a hideghullám további károkat okozott: a gyümölcsösökben jelentős rügy- és virágpusztulás történt.

A fagy okozta károkról májusban közel 6000 bejelentés érkezett, több mint 37 ezer hektárnyi területet érintve. A biztosítással rendelkező termelők számára ez enyhítette ugyan a veszteséget, de sokaknak a biztosítás sem nyújtott elegendő fedezetet, különösen a károk mértékéhez viszonyítva.