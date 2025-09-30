szeptember 30., kedd

Rendkívüli támogatás

1 órája

A fagy után is van remény a gazdáknak

Címkék#gyümölcs#mezőgazdaság#agrár#fagykár#támogatás#kárenyhítés#termelők

Tavaszi virágzás helyett pusztulás, gyümölcs helyett üres fák – az idei év nem kímélte a hazai termelőket. A tavaszi fagykár nyomán most olyan támogatás érkezik, ami sok gazda számára a túlélést jelentheti, köztük a békésiek is fellélegezhetnek.

Beol.hu

A 2025-ös tavaszi fagykár komoly veszteségeket okozott a hazai gyümölcstermesztőknek: a márciusban és áprilisban érkező hirtelen fagyhullám sok helyen a termés jelentős részét elpusztította. Szőlő- és gyümölcsültetvények ezrein maradtak üres rügyek és elszáradt virágok, gazdák ezrei kerültek nehéz helyzetbe. Most azonban uniós forrásból rendkívüli támogatás érkezik, amely enyhítheti a károkat és segíthet stabilizálni a gyümölcspiacot.

A tavaszi fagykárok okozta problémát enyhítik a gazdák számára
A tavaszi fagykár után is van remény, érkezik a rendkívüli támogatás a gazdáknak Forrás: Shutterstock

Rendkívüli EU-támogatás a tavaszi fagykárok miatt – fellélegezhetnek a gyümölcstermesztők

A 2025 tavaszán pusztító fagyhullám súlyos károkat okozott Magyarország szőlő- és gyümölcstermelő területein. A rendkívüli éghajlati esemény következményei különösen érzékenyen érintették a hazai kertészeteket: több helyen akár 90 százalékos terméskiesést is jelentettek a gazdák. A kár nagysága nemcsak a megélhetést, de a teljes idei gyümölcspiacot is érezhetően befolyásolta. Most azonban pozitív fordulat következik: Magyarország 10,8 millió euró, azaz mintegy 4,2 milliárd forint értékű rendkívüli támogatást kap az Európai Uniótól.

Fagy, amely elsöpörte a tavaszt

A márciusi és áprilisi hidegfrontok során a hirtelen visszatérő éjszakai fagyok Békés vármegyében is komoly problémát okoztak, melyek elsősorban a korai virágzású gyümölcsfajokat sújtották. A kajszibarack, a szilva, az őszibarack és a meggy termése helyenként teljesen megsemmisült. Egy márciusi jelentés szerint például a kajszibarackfák jelentős része még a virágzás előtt elfagyott, és sok kertészet idén teljesen bevétel nélkül maradt. Áprilisban a hideghullám további károkat okozott: a gyümölcsösökben jelentős rügy- és virágpusztulás történt.

A fagy okozta károkról májusban közel 6000 bejelentés érkezett, több mint 37 ezer hektárnyi területet érintve. A biztosítással rendelkező termelők számára ez enyhítette ugyan a veszteséget, de sokaknak a biztosítás sem nyújtott elegendő fedezetet, különösen a károk mértékéhez viszonyítva.

Piaci hatások: drágulás és hiány

A tavaszi fagykárok következményei már a nyár folyamán is megjelentek a piacokon. Békésben a szamócaszezon gyengébb hozamokkal indult, ami nemcsak a friss fogyasztásra, hanem a feldolgozott termékek – például dzsemek – elérhetőségére is hatással volt. Az eper, meggy és cseresznye ára az egekbe szökött: a júniusi piacokon a gyümölcsöket „aranyáron” mérték, a cseresznyét pedig a gyakori repedések miatt sok helyen idő előtt kellett betakarítani.

A helyzet a sárgabaracknál sem volt jobb: a monília gombás fertőzés tovább súlyosbította a fagykárokat, így egyes régiókban szinte teljesen eltűnt ez a gyümölcs a piacokról. Az őszibarack és kajszibarack termelők a pálinkafőzdék keresletét is alig tudták kielégíteni, ami szintén áremelkedéshez vezetett.

Gyors kormányzati és EU-s reakció

Az Agrárminisztérium – felismerve a válság súlyosságát – már augusztusban előrehozott kárenyhítési kifizetéseket indított, amelynek keretében 1,45 milliárd forint jutott el az érintett gazdákhoz. Ezzel párhuzamosan a tárca az Európai Bizottsághoz fordult további forrásokért, amely most 7 tagállam, köztük Magyarország számára is rendkívüli segítséget ítélt meg a mezőgazdasági válságtartalékból.

Az új támogatási forma minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő számára elérhető lesz, akinek igazolt hozamcsökkenése meghaladja a 30 százalékot – a kárenyhítési alapban már megszokott támogatásokon felül. A 4,2 milliárd forintos keretet 2026. április 30-ig kell kifizetni, így a következő időszakban is nyitva áll a lehetőség a rászoruló gazdák előtt.

A rendkívüli EU-s támogatás átmeneti segítséget nyújt, de a szakértők szerint hosszú távon csak a biztosítási rendszer szélesítése, a fagyvédelmi technológiák fejlesztése és az éghajlati kockázatokhoz való alkalmazkodás jelenthet valódi megoldást. A minisztérium célja, hogy a gazdák ezeket az új kihívásokat a lehető legkevesebb veszteséggel kezelhessék – akár állami, akár EU-s segítséggel.

 

 

