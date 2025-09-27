1 órája
Itt a vidéken élők nagy esélye: klímára, napelemre is járnak az ingyenmilliók
A vidéken élőket segíti egy nemrégiben indult pályázat. A peremvidékeken élők számára különösen fontos, hogy biztosítva legyen az ivóvíz, a megbízható villamos energia és a hatékony egyedi szennyvízkezelés biztosítása. A tanyafejlesztési pályázat ezek megvalósításához biztosít forrást.
Hamarosan lejár annak a tanyafejlesztési támogatásnak a 2. szakaszos benyújtási határideje, melyet a Nemzeti Irányító Hatóság hirdetett meg Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében. A felhívásra a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán élő magánszemélyek pályázhatnak október elsejéig. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb 25 millió forintra lehet pályázni – háztartási léptékű infrastruktúra fejlesztések megvalósítására. Hogy ez mit is jelent pontosan? Mutatjuk a részleteket.
A tanyafejlesztési támogatás II. szakaszára október 1-ig lehet pályázni
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított keretösszegből megközelítőleg 1500 művelet kaphat támogatást – olvasható a pályázati kiírásban. Az nyújthat be pályázatot, aki a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán elő magánszemély, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban (folyamatosan) a fejlesztéssel érintett tanyán van.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a támogató által biztosított elektronikus felületen keresztül, elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően lehet benyújtani.
Klímára és napelemre is lehet pályázni
Az önállóan támogatható tevékenységek között szerepel többek között
- napelemes rendszer telepítése,
- villamos energia hálózatra történő csatlakozás.
- napkollektoros rendszer telepítése,
- hőszivattyú rendszerek alkalmazása,
- a háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése fúrt kútból való vízellátás,
- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei
- háztartási törpe-vízmű,
- vízi-közmű hálózatra történő csatlakozás,
- és a szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel
- vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.
Fontos, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás, ám a támogatási kérelem csak abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, önállóan támogatható tevékenységet.
A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel
a terület-előkészítés, már meglévő villamos energia vezetékhálózat rekonstrukciója, új villamos energia vezetékhálózat kiépítése, energiatároló berendezések beszerzése és beépítése, szabályzók beszerzése és beépítése, inverteres split-klíma, fan-coil, multi+ vagy multi-split rendszer beszerzése és beépítése, már meglévő fűtési rendszer, cső- és vezetékhálózat rekonstrukciója, új fűtési rendszer cső- és vezetékhálózat kiépítése, épületen belüli vízvezeték rendszer rekonstrukciója, és új vízvezeték rendszer kiépítése is.
A pályázatokat több szakaszban is be lehet nyújtani
A tanyafejlesztési pályázat 1. benyújtási szakasza szeptember 4-től szeptember 17-ig tartott, a 2. benyújtási szakasz szeptember 18-án kezdődött és október 1-én jár le.
A 3. benyújtási szakasz ideje 2025. november 20. – 2025. december 3., a negyediké 2026. március 5. – 2026. március 18., az utolsó, ötödik szakasz pedig 2026. március 19-én kezdődik és 2026. április 1-én jár le.
Az elmúlt években számos olyan kormányzati támogatási program indult, amely az 5000 fő alatti településen élőknek szól.
