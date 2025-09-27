Itt a vidéken élők nagy esélye: klímára, napelemre is járnak az ingyenmilliók

Hamarosan lejár annak a tanyafejlesztési támogatásnak a 2. szakaszos benyújtási határideje, melyet a Nemzeti Irányító Hatóság hirdetett meg Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében. A felhívásra a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán élő magánszemélyek pályázhatnak október elsejéig. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb 25 millió forintra lehet pályázni – háztartási léptékű infrastruktúra fejlesztések megvalósítására. Hogy ez mit is jelent pontosan? Mutatjuk a részleteket.

A tanyafejlesztési támogatás II. szakaszára október 1-ig lehet pályázni

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított keretösszegből megközelítőleg 1500 művelet kaphat támogatást – olvasható a pályázati kiírásban. Az nyújthat be pályázatot, aki a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán elő magánszemély, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban (folyamatosan) a fejlesztéssel érintett tanyán van.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a támogató által biztosított elektronikus felületen keresztül, elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően lehet benyújtani.

Klímára és napelemre is lehet pályázni

Az önállóan támogatható tevékenységek között szerepel többek között

napelemes rendszer telepítése,

villamos energia hálózatra történő csatlakozás.

napkollektoros rendszer telepítése,

hőszivattyú rendszerek alkalmazása,

a háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése fúrt kútból való vízellátás,

vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei

háztartási törpe-vízmű,

vízi-közmű hálózatra történő csatlakozás,

és a szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel

vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Fontos, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás, ám a támogatási kérelem csak abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, önállóan támogatható tevékenységet.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel

a terület-előkészítés, már meglévő villamos energia vezetékhálózat rekonstrukciója, új villamos energia vezetékhálózat kiépítése, energiatároló berendezések beszerzése és beépítése, szabályzók beszerzése és beépítése, inverteres split-klíma, fan-coil, multi+ vagy multi-split rendszer beszerzése és beépítése, már meglévő fűtési rendszer, cső- és vezetékhálózat rekonstrukciója, új fűtési rendszer cső- és vezetékhálózat kiépítése, épületen belüli vízvezeték rendszer rekonstrukciója, és új vízvezeték rendszer kiépítése is.