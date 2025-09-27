szeptember 27., szombat

Fejlesztés

1 órája

Itt a vidéken élők nagy esélye: klímára, napelemre is járnak az ingyenmilliók

A vidéken élőket segíti egy nemrégiben indult pályázat. A peremvidékeken élők számára különösen fontos, hogy biztosítva legyen az ivóvíz, a megbízható villamos energia és a hatékony egyedi szennyvízkezelés biztosítása. A tanyafejlesztési pályázat ezek megvalósításához biztosít forrást.

Hamarosan lejár annak a tanyafejlesztési támogatásnak a 2. szakaszos benyújtási határideje, melyet a Nemzeti Irányító Hatóság hirdetett meg Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében. A felhívásra a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán élő magánszemélyek pályázhatnak október elsejéig. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb 25 millió forintra lehet pályázni – háztartási léptékű infrastruktúra fejlesztések megvalósítására. Hogy ez mit is jelent pontosan? Mutatjuk a részleteket.

A tanyafejlesztési támogatás a vidéken élőket segíti. Illusztráció: MW Archív

A tanyafejlesztési támogatás II. szakaszára október 1-ig lehet pályázni

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított keretösszegből megközelítőleg 1500 művelet kaphat támogatást – olvasható a pályázati kiírásban. Az nyújthat be pályázatot, aki a vidéki térségben elhelyezkedő tanyán elő magánszemély, akinek a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban (folyamatosan) a fejlesztéssel érintett tanyán van.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a támogató által biztosított elektronikus felületen keresztül, elektronikus azonosítási szolgáltatással történő azonosítást követően lehet benyújtani.

Klímára és napelemre is lehet pályázni

Az önállóan támogatható tevékenységek között szerepel többek között

  • napelemes rendszer telepítése,
  • villamos energia hálózatra történő csatlakozás.
  • napkollektoros rendszer telepítése,
  • hőszivattyú rendszerek alkalmazása,
  • a háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése fúrt kútból való vízellátás,
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei
  • háztartási törpe-vízmű,
  • vízi-közmű hálózatra történő csatlakozás,
  • és a  szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel
  • vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Fontos, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás, ám a támogatási kérelem csak abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, önállóan támogatható tevékenységet.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel

a terület-előkészítés, már meglévő villamos energia vezetékhálózat rekonstrukciója, új villamos energia vezetékhálózat kiépítése, energiatároló berendezések beszerzése és beépítése, szabályzók beszerzése és beépítése, inverteres split-klíma, fan-coil, multi+ vagy multi-split rendszer beszerzése és beépítése, már meglévő fűtési rendszer, cső- és vezetékhálózat rekonstrukciója, új fűtési rendszer cső- és vezetékhálózat kiépítése, épületen belüli vízvezeték rendszer rekonstrukciója, és új vízvezeték rendszer kiépítése is.

A pályázatokat több szakaszban is be lehet nyújtani

A tanyafejlesztési pályázat 1. benyújtási szakasza szeptember 4-től szeptember 17-ig tartott, a 2. benyújtási szakasz szeptember 18-án kezdődött és október 1-én jár le.

A 3. benyújtási szakasz ideje 2025. november 20. – 2025. december 3., a negyediké 2026. március 5. – 2026. március 18., az utolsó, ötödik szakasz pedig 2026. március 19-én kezdődik és 2026. április 1-én jár le.

Az elmúlt években számos olyan kormányzati támogatási program indult, amely az 5000 fő alatti településen élőknek szól.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
