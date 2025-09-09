szeptember 9., kedd

Feladatellátásra, működésükre érkezik a rendkívüli támogatás

Címkék#Erdős Norbert#pályázat#önkormányzat

Rendkívüli önkormányzati támogatásokat jelentett be a 4. számú választókerületben Erdős Norbert országgyűlési képviselő.

Beol.hu

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter pályázatot hirdetett az önkormányzatok rendkívüli támogatására. Az a cél, hogy az önkormányzatok működőképességüket megőrizzék, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzetet elháríthassák.

A rendkívüli önkormányzati támogatást nyert települések vezetőivel Erdős Norbert. A szerző felvétele

Erdős Norbert keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, REKI-támogatás több településre érkezik. Mezőkovácsháza 3,9 millió forintból rendezi a közüzemi számlákat. Békéssámson 3 millió 997 ezer forintot nyert, 1 millió forintból rendezik közüzemi számláikat, a többit a jubileumi jutalmakra fordítják.

Gádoros az 5 millió 672 ezer forintot a közvilágításra és elmaradt számláik kifizetésére költi. Tótkomlós a 17 millió 831 ezer forintból kifizeti az iparűzési adó visszaigényléseket, a közétkeztetés számláit. Medgyesbodzás 2 millió 65 ezer forintot nyert.

 

 

