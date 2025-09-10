szeptember 10., szerda

Művelődési ház és könyvtár

1 órája

Bontáskor derültek ki a plusz problémák, ezekre kellett a plusz támogatás

Címkék#Erdős Norbert#tótkomlósi#könyvtár#támogatás#Zsura Zoltán#polgármester

Az idő vasfoga kikezdte az ingatlant, 14 évre bezárták. Támogatás, nyertes pályázat kellett ahhoz, hogy felújíthassák a város közösségi életének meghatározó létesítményét. De az elnyert pénz kevésnek bizonyult.

Csete Ilona

Megújulhatott a tótkomlósi művelődési ház és könyvtár. Erdős Norbert országgyűlési képviselő jelentette be, hogy a még hiányzó támogatás hosszas tárgyalás és egyeztetés után megérkezett. A beruházás befejezéséhez ugyanis plusz forrásra volt szükség.

A támogatás megérkezéséről szóló találkozó
Sajtótájékoztató a plusz forrás elnyeréséről Tótkomlóson. A szerző felvétele

A helyi művelődési ház és könyvtár épületében találkozott Zsura Zoltán polgármester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő. Egy póttámogatás érkezett a városba, erről tartottak sajtótékoztatót.

Támogatás kellett a plusz munkák elvégzésére

A politikus elmondta, 1979-ben épült a művelődési ház, ám az utóbbi 14 évben már nem tudta betölteni funkcióját. Most a TOP Plusz-os pályázattal az önkormányzat 437 millió forintot nyert.

– Menet közben olyan hibákra is fényt derült, amik plusz költségeket generáltak. Ezt kellett előteremteni. Nem volt egyszerű. Hosszú hónapok munkája eredményeként megérkezett a plusz forrás, pontosan 28,6 millió forint. Ez kellett ahhoz, hogy befejezhessék a komlósiak a beruházást – fogalmazott Erdős Norbert.

A megújjúlt könyvtár modern környezetben várja a komlósiakat
Zárva volt sokáig a művelődési ház és könyvtár, ma már modern környezetben várja a komlósiakat a támogatásnak köszönhetően. A szerző felvétele

A kultúra, a közösségi élet háza megújult

Zsura Zoltán hozzáfűzte, sokáig fontos szerepet töltött be a közösségi élet megannyi programjának helyet biztosító művelődési ház Tótkomlós kulturális életében. Majd 15 éve bezárták, fűtés, működés és funkció nélkül az idő vasfoga kikezdte. 

– 2021-ben már próbálkoztunk önerős beruházással. A földszinten a könyvtár ablakait kicseréltük. Nagy volt az öröm, amikor a TOP Plusz projektnek köszönhetően elnyertünk több mint 400 millió forintot. Az ingatlan energetikai felújítását elvégezhettük – sorolta az elmúlt évek történéseit a városvezető.

Ám a bontás során statikai és egyéb olyan problémák is felmerültek, amik drágították a projektet, nem fértek bele a nyertes keretösszegbe.

– Az elmúlt időszakban városunk költségvetésére ez komoly terhet rótt. Fellélegzés ez most nekünk, hogy kaptunk támogatást. Így a beruházásunk végösszege 465 millió 657 ezer forint lett. A munkákkal végeztünk.

 

 

