Ismert gyógymód még nincs a szőlőbetegségre, de védekezési akcióterv már igen

– Cselekvési tevről döntött a kormányzat a borágazat védelme érdekében. Határozottan, gyors és koordinált védekezési akciótervvel lépünk fel a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó betegség ellen, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. A szőlőbetegség emberre nem jelent veszélyt, és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat képes okozni. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet – hallható abban a videóban, melyet Nagy István agrárminiszter tett közzé közösségi oldalán.

A szőlőbetegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Fotó: Gettyimages

Országos felderítés indul a szőlőbetegség kapcsán

Ahogy az a videóban hallható, a több intézkedésből álló akciótev részeként országos felderítés indul: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa növényegészségügyi szemlecsoportokat állít fel, melyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. A megnövekedett minták hatékony kiértékelése érdekében bővítik a laboratóriumi kapacitásokat is. A szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabócapopuláció, ezért országos növényvédőszeres program indul: a legsúlyosabban érintett területeken légi permetezéssel védekeznek a szőlőkabóca terjedése ellen.

Mint azt az agrárminiszter hangsúlyozta, döntöttek arról is, hogy a hegybírók felhatalmazásával gyorsabban lehessen a fertőzött szőlőültetvényeket felszámolni. Az eredményes védekezés érdekében a NÉBIH soron kívül vizsgálja a potenciális növényvédő szerek kérelmeit, és ösztönzik a fertőzésmentes, hazai előállítású és tanúsított szaporítóanyag használatát is.