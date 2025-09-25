Szupererős takarítógép, ez a gyümölcs lassítja legjobban az öregedést

A szőlő vásárlásakor fordítsunk figyelmet a fürtök épségére és a bogyók feszességére. Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke a békéscsabai piacon elmondta, a szőlőszemeket bevonó vékony, fehéres lepedék a jó minőség jele lehet, ez a kicsapódó éjszakai levegőnedvesség nyoma. Ne válasszunk félig érett fürtöket, mert a szőlő nem utóérő. Másrészt minél érettebb a szőlő, annál több benne az antioxidáns.

Itt a szőlő szezonja, Prohászka Béla is több magyar fajtát választott Gyuricza Ágnesnél. Fotó: Beol.hu

A szőlő minden egyes fürtje jobbá varázsolja az életünket

A Mindmegette.hu írta, hogy a szőlő fogyasztása a májra és az epére is jótékony hatású, emellett a vesék és a hólyag működését is harmonizálja. A tüdő és a légutak tisztítása mellett a szervezet általános erősítője is. A szőlő úgy hat a szervezetre, mint valami szupererős takarítógép. Sok C- és B-vitamint, káliumot-, kalciumot-, magnéziumot-, és flavonoidokat tartalmaz, de amellett, hogy megadja szervezetünknek a legfontosabb tápanyagokat, közben kipucol minden káros anyagot a testünkből, ráadásul felpörgeti az anyagcserét.

Lassítja az öregedést

A piros színű bogyós gyümölcsök, így a piros szőlő is tartalmaz olyan flavonoidot, amely jelentős antioxidáns, így lassítja az öregedési folyamatokat. Reuma, májbetegségek, vízkór esetén a fehér vagy zöldes színű szőlők a legjobbak, a hurutokat a fekete és kék szőlők oldják a leghatásosabban.

Az ár függ a szemek nagyságától, a fajtától

És akkor vissza a békéscsabai piacra. Gyuricza Ágnes, a vásárcsarnok egyik standjának eladója elmondta, jelenleg a magyar szőlő kilója 650-1400 Ft/kg, az olasz szőlőé 900-1000 Ft/kg. Az ár függ a szemek nagyságától, a fajtától.

– Nálunk a leginkább kedvelt fajta a Moldova, ezt viszik legjobban, főként az idősebbek – hangsúlyozta Ágnes. – Csemegeszőlőt az emberek általában nem kilóra vásárolnak, hanem fürtökre. Amik tetszenek nekik, abból vesznek általában kettőt-hármat.

Júliustól októberig fogyaszthatjuk a magyar gyümölcsöt

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) korábban közölték, 43 államilag minősített csemegeszőlő fajta, két csemegeszőlő klón található a Nemzeti Fajtajegyzékben. A MATE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében, Kecskeméten több rezisztens csemegeszőlő fajta is született. A fajták különböző érési sorrendjének köszönhetően júliustól októberig fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. Magyarországon a korai érésűek közül kedvelt a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály, a Saszlák (chasselas), középérésűekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse, a késői érésűek közül a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova.