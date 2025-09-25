3 órája
Szupererős takarítógép, ez a gyümölcs lassítja legjobban az öregedést
Gyógyító hatása különleges, vitamintartalma kiemelkedően magas. Rendszeres fogyasztása segít azoknak, akiknek szív- és keringési betegségük van. A szőlő ugyanis tisztítja az erek falát, segít az érelmeszesedés és vérrögképződés megakadályozásában, de még a szívizmok rugalmas működésében is fontos szerepe van. No, és ez lassítja legjobban az öregedést.
A szőlő vásárlásakor fordítsunk figyelmet a fürtök épségére és a bogyók feszességére. Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke a békéscsabai piacon elmondta, a szőlőszemeket bevonó vékony, fehéres lepedék a jó minőség jele lehet, ez a kicsapódó éjszakai levegőnedvesség nyoma. Ne válasszunk félig érett fürtöket, mert a szőlő nem utóérő. Másrészt minél érettebb a szőlő, annál több benne az antioxidáns.
A szőlő minden egyes fürtje jobbá varázsolja az életünket
A Mindmegette.hu írta, hogy a szőlő fogyasztása a májra és az epére is jótékony hatású, emellett a vesék és a hólyag működését is harmonizálja. A tüdő és a légutak tisztítása mellett a szervezet általános erősítője is. A szőlő úgy hat a szervezetre, mint valami szupererős takarítógép. Sok C- és B-vitamint, káliumot-, kalciumot-, magnéziumot-, és flavonoidokat tartalmaz, de amellett, hogy megadja szervezetünknek a legfontosabb tápanyagokat, közben kipucol minden káros anyagot a testünkből, ráadásul felpörgeti az anyagcserét.
Lassítja az öregedést
A piros színű bogyós gyümölcsök, így a piros szőlő is tartalmaz olyan flavonoidot, amely jelentős antioxidáns, így lassítja az öregedési folyamatokat. Reuma, májbetegségek, vízkór esetén a fehér vagy zöldes színű szőlők a legjobbak, a hurutokat a fekete és kék szőlők oldják a leghatásosabban.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Az ár függ a szemek nagyságától, a fajtától
És akkor vissza a békéscsabai piacra. Gyuricza Ágnes, a vásárcsarnok egyik standjának eladója elmondta, jelenleg a magyar szőlő kilója 650-1400 Ft/kg, az olasz szőlőé 900-1000 Ft/kg. Az ár függ a szemek nagyságától, a fajtától.
– Nálunk a leginkább kedvelt fajta a Moldova, ezt viszik legjobban, főként az idősebbek – hangsúlyozta Ágnes. – Csemegeszőlőt az emberek általában nem kilóra vásárolnak, hanem fürtökre. Amik tetszenek nekik, abból vesznek általában kettőt-hármat.
Júliustól októberig fogyaszthatjuk a magyar gyümölcsöt
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) korábban közölték, 43 államilag minősített csemegeszőlő fajta, két csemegeszőlő klón található a Nemzeti Fajtajegyzékben. A MATE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében, Kecskeméten több rezisztens csemegeszőlő fajta is született. A fajták különböző érési sorrendjének köszönhetően júliustól októberig fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. Magyarországon a korai érésűek közül kedvelt a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály, a Saszlák (chasselas), középérésűekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse, a késői érésűek közül a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova.
Aktuális piaci árak
- Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
- Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
- Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
- Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
- Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
- Póréhagyma: 600–700 Ft/db
- Fejes saláta: 300–350 Ft/db
- Paradicsom: 650–700 Ft/kg
- Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg
- Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
- Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
- Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
- Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
- Zöldbab: 1600–2000 Ft/kg
- Burgonya: 250–350 Ft/kg
- Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
- Édesburgonya: 1400–1500 Ft/kg
- Vöröshagyma: 450–700 Ft/kg
- Lila hagyma: 600–900 Ft/kg
- Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
- Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
- Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
- Petrezselyemgyökér: 1200–1500 Ft/kg
- Karalábé: 300–350 Ft/db
- Karfiol: 650–800 Ft/kg
- Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
- Zeller: 450–500 Ft/db
- Cékla: 650–700 Ft/kg
- Cukkini: 400–500 Ft/kg
- Padlizsán: 900-990 Ft/kg
- Főzőtök: 500–600 Ft/kg
- Dísztök: 350–500 Ft/db
- Sütőtök: 400–500 Ft/kg
- Halloween tök: 400–500 Ft/kg
- Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
- Mák: 2200–2500 Ft/kg
- Jégsaláta: 750–850 Ft/db
- Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
- Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
- Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
- Alma: 680–990 Ft/kg
- Körte: 750–1400 Ft/kg
- Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
- Szőlő (magyar): 650–1400 Ft/kg
- Szőlő (olasz): 900-1000 Ft/kg
- Őszibarack (import): 1500–1600 Ft/kg
- Szilva: 650–800 Ft/kg
- Banán: 700–950 Ft/kg
- Citrom: 1700–1750 Ft/kg
- Mandarin: 1800–2500 Ft/kg
- Narancs: 1400–1500 Ft/kg
- Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg
- Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
- Lime: 2700–3500 Ft/kg
- Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
- Kivi: 1400–2000 Ft/kg
- Gránátalma: 500–800 Ft/db
Elindult a munka, az 500 millió forintos beruházás a városközpontban – galériával, videóval