Új aszfaltkeverő üzemet avattak a Viharsarokban – galériával, videóval

Újabb mérföldkőhöz érkezett a társaság. A Strabag Magyarország csapata az Orosházán található új aszfaltkeverő üzemét hivatalosan is átadta. Az ünnepségre hivatalosak voltak a térség polgármesterei, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, a Strabag helyi üzleti partnerei. Az ő jelenlétükben avatták fel a Viharsarok új aszfaltkeverő telepét.

A Strabag 15 aszfaltkeverő üzeme közül az orosházit csütörtökön felavatták. Fotó: Dinya Magdolna

Orosháza külterületén, közvetlenül a 47-es főút mellett elkészült el a Strabag Magyarország legújabb, kiemelkedően hatékony és környezetbarát aszfaltkeverő üzeme. A telephely kialakítása a LEAN Construction irányelvek szerint történt, figyelmet fordítva az anyagmozgatás optimalizálására, a gyártási folyamat hatékonyságának növelésére és a környezeti terhelés minimalizálására – erről is beszélt köszöntőjében Urbán Márton Gergely, a társaság műszaki direkcióvezetője.

Urbán Márton Gergely kiemelte: ez az üzem nemcsak a térség útépítési projektjeit szolgálja ki, de hozzájárul a fenntartható infrastruktúra-fejlesztés céljaihoz is. Fotó: Dinya Magdolna

Az energiatakarékosságra figyelnek

Kiemelte, az aszfaltkeverő üzemek jelentős mennyiségű energiát használnak fel, ezért a Strabag olyan berendezéseket és technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az energiatakarékosságot. Az Amman Uniglobe 240 Q típusú, teljesen automatizált, környezetbarát berendezés óránként akár 240 tonna aszfalt előállítására is képes. A gép a legkorszerűbb technikai és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítással rendelkezik és alkalmas habosított bitumen adagolására és csökkentett, mérsékelten meleg hőmérsékletű aszfaltok gyártásához. Az előírt szemszerkezet biztosítását 8 darab, egyenként 10 köbméteres egységből álló előadagoló sor garantálja.

Az aszfaltkeverő üzem célja a környezeti terhelés csökkentése

Az alapanyag-szárítás több, korszerű alternatívával biztosított az üzembiztonság növelése és a környezeti terhelés csökkentése érdekében, míg az öt síkos rostarendszer a receptúra szerinti pontos keverék-előállítást segíti. A bitumenrendszer korszerű, elektromos fűtésű.

Tóth Attila a Strabag Magyarország területi vezetője az üzem egyik fontos fenntarthatósági eleméről is beszélt – Reclaimed Asphalt (RA) – , azaz a visszanyert aszfalt hideg visszaadagolásának lehetősége. A technológia lehetővé teszi, hogy a szabványok által meghatározott maximális arányig másodlagos alapanyagként keverjék a régi aszfaltot az új termékbe. Ez több szempontból is előnyös: csökken a primer nyersanyag-felhasználás, mérséklődik a bitumenigény, és ezzel párhuzamosan a gyártás karbonlábnyoma, azaz környezeti terhelése is kisebb lesz.