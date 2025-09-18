32 perce
Új aszfaltkeverő üzemet avattak a Viharsarokban – galériával, videóval
A város határában, a logisztikailag kiváló elhelyezkedésű telepre csütörtökön sok vendég érkezett. A Strabag Aszfalt Kft. aszfaltkeverő üzemének, telepének átadó ünnepségét rendezték.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a társaság. A Strabag Magyarország csapata az Orosházán található új aszfaltkeverő üzemét hivatalosan is átadta. Az ünnepségre hivatalosak voltak a térség polgármesterei, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, a Strabag helyi üzleti partnerei. Az ő jelenlétükben avatták fel a Viharsarok új aszfaltkeverő telepét.
Orosháza külterületén, közvetlenül a 47-es főút mellett elkészült el a Strabag Magyarország legújabb, kiemelkedően hatékony és környezetbarát aszfaltkeverő üzeme. A telephely kialakítása a LEAN Construction irányelvek szerint történt, figyelmet fordítva az anyagmozgatás optimalizálására, a gyártási folyamat hatékonyságának növelésére és a környezeti terhelés minimalizálására – erről is beszélt köszöntőjében Urbán Márton Gergely, a társaság műszaki direkcióvezetője.
Az energiatakarékosságra figyelnek
Kiemelte, az aszfaltkeverő üzemek jelentős mennyiségű energiát használnak fel, ezért a Strabag olyan berendezéseket és technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az energiatakarékosságot. Az Amman Uniglobe 240 Q típusú, teljesen automatizált, környezetbarát berendezés óránként akár 240 tonna aszfalt előállítására is képes. A gép a legkorszerűbb technikai és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítással rendelkezik és alkalmas habosított bitumen adagolására és csökkentett, mérsékelten meleg hőmérsékletű aszfaltok gyártásához. Az előírt szemszerkezet biztosítását 8 darab, egyenként 10 köbméteres egységből álló előadagoló sor garantálja.
Az aszfaltkeverő üzem célja a környezeti terhelés csökkentése
Az alapanyag-szárítás több, korszerű alternatívával biztosított az üzembiztonság növelése és a környezeti terhelés csökkentése érdekében, míg az öt síkos rostarendszer a receptúra szerinti pontos keverék-előállítást segíti. A bitumenrendszer korszerű, elektromos fűtésű.
Tóth Attila a Strabag Magyarország területi vezetője az üzem egyik fontos fenntarthatósági eleméről is beszélt – Reclaimed Asphalt (RA) – , azaz a visszanyert aszfalt hideg visszaadagolásának lehetősége. A technológia lehetővé teszi, hogy a szabványok által meghatározott maximális arányig másodlagos alapanyagként keverjék a régi aszfaltot az új termékbe. Ez több szempontból is előnyös: csökken a primer nyersanyag-felhasználás, mérséklődik a bitumenigény, és ezzel párhuzamosan a gyártás karbonlábnyoma, azaz környezeti terhelése is kisebb lesz.
Új aszfaltkeverő üzemFotók: Dinya Magdolna
A gyártási folyamatot is részletezték
A telephelyen egy 1200 négyzetméteres fedett, napelemmel felszerelt alapanyag-tároló található. A beruházás célja kettős: az alapanyag nedvességtartalmának csökkentése, ami energiamegtakarítást eredményez a szárítás során, valamint a telep saját zöldenergia-termelésének növelése. Mindez hozzájárul a gyártási folyamat alacsonyabb fajlagos energiafelhasználásához. Az üzem gyártástechnológiai felügyeletét a Strabag konszernhez tartozó TPA laboregység látja el. Minden üzem rendelkezik Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerrel, amelynek tanúsítását független, akkreditált szervezet végzi. A körforgásos gazdálkodási elvek, az energiahatékony működés és az újrahasznosítási technológiák alkalmazása révén az orosházi aszfaltkeverő üzem nemcsak a térség útépítési projektjeit szolgálja ki, hanem hozzájárul a fenntartható infrastruktúra-fejlesztés céljaihoz is.
Az üzem munkahelyeket biztosít a helyi lakosság és vállalkozások számára, valamint növeli a helyi gazdasági aktivitást. Új munkahelyeket hoz létre az aszfaltkeveréshez, az anyagbeszerzéshez, az üzemeltetéshez és az üzemfenntartáshoz szükséges szakemberek számára.
Az ünnepségen dr. Ónodi Gyula, a Békés vármegyei közgyűlés alelnöke üdvözölte Erdős Norbert országgyűlési képviselő és Molnár Sándor megyei közgyűlés elnöke nevében az avatás résztvevőit. Hangsúlyozta, az orosházi fejlesztés a jövőbe vetett hit üzenetét hordozza. A Strabag új telepe ha minél több megrendelést kap, abban biztosak lehetünk, hogy Békés vármegye a fejlődés útját járja.
Úttörő volt aszfalt vállalatunk
Magyarország úttörő volt az aszfalt modern kori alkalmazásában. A bitument már az ókorban is ismerték. Európában hazánk első volt a bitumen útépítési felhasználóként. 1864-ben épült az első modern aszfaltburkolat a Nádor utcában, a fővárosban. 1878-ban Magyar Aszfalt Részvénytársaság megalakult (ennek jogutódja a Strabag) és a XX. század derekáig Európa egyik legsikeresebb útépítő aszfalt vállalata volt.
Az 1900-as évek elején hazánkban volt a legtöbb aszfaltút. Az útépítők kimagasló teljesítményt hagytak örökül – ez is elhangzott az avatáson.
A hazai Strabag több mint 2 ezer fős szakember gárdája, az orosházival együtt, a 15 aszfaltkeverő telepen, évente több mint 1 millió tonna aszfaltot állít elő. A gépparkjuk legújabb eleme az a korszerű berendezés, amit Orosházán felavattak.
Értékteremtés és jövőépítés: 51 település titkai Békéscsabán – galériával, videóval