szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strabag

32 perce

Új aszfaltkeverő üzemet avattak a Viharsarokban – galériával, videóval

Címkék#Strabag#Magyar Közút#Urbán Márton Gergely#üzem#telep#Orosháza

A város határában, a logisztikailag kiváló elhelyezkedésű telepre csütörtökön sok vendég érkezett. A Strabag Aszfalt Kft. aszfaltkeverő üzemének, telepének átadó ünnepségét rendezték.

Csete Ilona

Újabb mérföldkőhöz érkezett a társaság. A Strabag Magyarország csapata az Orosházán található új aszfaltkeverő üzemét hivatalosan is átadta. Az ünnepségre hivatalosak voltak a térség polgármesterei, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, a Strabag helyi üzleti partnerei. Az ő jelenlétükben avatták fel a Viharsarok új aszfaltkeverő telepét.  

A Strabag 15 aszfaltkeverő üzeme Orosházán
A Strabag 15 aszfaltkeverő üzeme közül az orosházit csütörtökön felavatták. Fotó: Dinya Magdolna

Orosháza külterületén, közvetlenül a 47-es főút mellett elkészült el a Strabag Magyarország legújabb, kiemelkedően hatékony és környezetbarát aszfaltkeverő üzeme. A telephely kialakítása a LEAN Construction irányelvek szerint történt, figyelmet fordítva az anyagmozgatás optimalizálására, a gyártási folyamat hatékonyságának növelésére és a környezeti terhelés minimalizálására – erről is beszélt köszöntőjében Urbán Márton Gergely, a társaság műszaki direkcióvezetője.

Urbán Márton Gergely kiemelte: ez az üzem nemcsak a térség útépítési projektjeit szolgálja ki, de hozzájárul a fenntartható infrastruktúra-fejlesztés céljaihoz is. Fotó: Dinya Magdolna

Az energiatakarékosságra figyelnek 

Kiemelte, az aszfaltkeverő üzemek jelentős mennyiségű energiát használnak fel, ezért a Strabag olyan berendezéseket és technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az energiatakarékosságot. Az Amman Uniglobe 240 Q típusú, teljesen automatizált, környezetbarát berendezés óránként akár 240 tonna aszfalt előállítására is képes. A gép a legkorszerűbb technikai és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítással rendelkezik és alkalmas habosított bitumen adagolására és csökkentett, mérsékelten meleg hőmérsékletű aszfaltok gyártásához. Az előírt szemszerkezet biztosítását 8 darab, egyenként 10 köbméteres egységből álló előadagoló sor garantálja.

Az aszfaltkeverő üzem célja a környezeti terhelés csökkentése 

Az alapanyag-szárítás több, korszerű alternatívával biztosított az üzembiztonság növelése és a környezeti terhelés csökkentése érdekében, míg az öt síkos rostarendszer a receptúra szerinti pontos keverék-előállítást segíti. A bitumenrendszer korszerű, elektromos fűtésű.

Tóth Attila a Strabag Magyarország területi vezetője az üzem egyik fontos fenntarthatósági eleméről is beszélt – Reclaimed Asphalt (RA) – , azaz a visszanyert aszfalt hideg visszaadagolásának lehetősége. A technológia lehetővé teszi, hogy a szabványok által meghatározott maximális arányig másodlagos alapanyagként keverjék a régi aszfaltot az új termékbe. Ez több szempontból is előnyös: csökken a primer nyersanyag-felhasználás, mérséklődik a bitumenigény, és ezzel párhuzamosan a gyártás karbonlábnyoma, azaz környezeti terhelése is kisebb lesz.

Új aszfaltkeverő üzem

Fotók: Dinya Magdolna

A gyártási folyamatot is részletezték

A telephelyen egy 1200 négyzetméteres fedett, napelemmel felszerelt alapanyag-tároló található. A beruházás célja kettős: az alapanyag nedvességtartalmának csökkentése, ami energiamegtakarítást eredményez a szárítás során, valamint a telep saját zöldenergia-termelésének növelése. Mindez hozzájárul a gyártási folyamat alacsonyabb fajlagos energiafelhasználásához. Az üzem gyártástechnológiai felügyeletét a Strabag konszernhez tartozó TPA laboregység látja el. Minden üzem rendelkezik Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerrel, amelynek tanúsítását független, akkreditált szervezet végzi. A körforgásos gazdálkodási elvek, az energiahatékony működés és az újrahasznosítási technológiák alkalmazása révén az orosházi aszfaltkeverő üzem nemcsak a térség útépítési projektjeit szolgálja ki, hanem hozzájárul a fenntartható infrastruktúra-fejlesztés céljaihoz is.

Az üzem munkahelyeket biztosít a helyi lakosság és vállalkozások számára, valamint növeli a helyi gazdasági aktivitást. Új munkahelyeket hoz létre az aszfaltkeveréshez, az anyagbeszerzéshez, az üzemeltetéshez és az üzemfenntartáshoz szükséges szakemberek számára.

Az ünnepségen dr. Ónodi Gyula, a Békés vármegyei közgyűlés alelnöke üdvözölte Erdős Norbert országgyűlési képviselő és Molnár Sándor megyei közgyűlés elnöke nevében az avatás résztvevőit. Hangsúlyozta, az orosházi fejlesztés a jövőbe vetett hit üzenetét hordozza. A Strabag új telepe ha minél több megrendelést kap, abban biztosak lehetünk, hogy Békés vármegye a fejlődés útját járja.

Úttörő volt aszfalt vállalatunk

Magyarország úttörő volt az aszfalt modern kori alkalmazásában. A bitument már az ókorban is ismerték. Európában hazánk első volt a bitumen útépítési felhasználóként. 1864-ben épült az első modern aszfaltburkolat a Nádor utcában, a fővárosban. 1878-ban Magyar Aszfalt Részvénytársaság megalakult (ennek jogutódja a Strabag) és a XX. század derekáig Európa egyik legsikeresebb útépítő aszfalt vállalata volt.

Az 1900-as évek elején hazánkban volt a legtöbb aszfaltút. Az útépítők kimagasló teljesítményt hagytak örökül – ez is elhangzott az avatáson.

A hazai Strabag több mint 2 ezer fős szakember gárdája, az orosházival együtt, a 15 aszfaltkeverő telepen, évente több mint 1 millió tonna aszfaltot állít elő. A gépparkjuk legújabb eleme az a korszerű berendezés, amit Orosházán felavattak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu