Barkácsáruház

Óriási árzuhanást jelentett be a Praktiker – sose látott kiárusítás

Címkék#termékcsoport#Praktiker#kempingezés#bútor

Kisöprik a nyári készlet jelentős részét, ezekkel az ajánlatokkal most érdemes élni. A Praktiker brutális akcióval indította az őszi szezont.

Beol.hu

Az óriási árzuhanás a Praktiker több termékcsoportjára is kiterjed, Békésben a békéscsabai áruházban tudunk utánajárni a lehetőségeknek. 

Praktiker: óriási árzuhanás
A Praktiker árzuhanásában most tényleg kedvező áron juthatunk hozzá sokmindenhez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Milyen termékcsoportokat akcióznak?

  • Kerti bútorok akár 50 százalék,
  • ventilátorok akár 65 százalék,
  • pavilonok akár 61 százalék, 
  • míg kempingezéshez szükséges felszerelések akár 25 százalék

kedvezménnyel vásárolhatóak most meg.

Több Praktiker-terméknél brutális az árcsökkenés

 

  • Egy hintaágy poliészter párnával és tetővel 211 ezer 990 forint helyett 99 ezer 990 forint.

Sokan menekülőútként tekintettek rá

Mint azt korábban megírtuk, sokan egyfajta menekülőútként használták a Keleti-kertek vége és a Gyulai út között a barkácsáruházhoz vezető utat. A Hínár utca felől azonban kitettek öt oszlopot, megakadályozva az áthajtást, az út ilyen fajta használatát. Utánajártunk, hogy ki és miért helyeztette ki az oszlopokat, hogy milyen szerepet játszott a történetben a Praktiker, egy ingatlanhasznosító kft. és a békéscsabai önkormányzat.

 

 

 

