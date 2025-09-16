13 perce
Óriási árzuhanást jelentett be a Praktiker – sose látott kiárusítás
Kisöprik a nyári készlet jelentős részét, ezekkel az ajánlatokkal most érdemes élni. A Praktiker brutális akcióval indította az őszi szezont.
Az óriási árzuhanás a Praktiker több termékcsoportjára is kiterjed, Békésben a békéscsabai áruházban tudunk utánajárni a lehetőségeknek.
Milyen termékcsoportokat akcióznak?
- Kerti bútorok akár 50 százalék,
- ventilátorok akár 65 százalék,
- pavilonok akár 61 százalék,
- míg kempingezéshez szükséges felszerelések akár 25 százalék
kedvezménnyel vásárolhatóak most meg.
Több Praktiker-terméknél brutális az árcsökkenés
- Egy 4 részes fém kerti bútor szettet 275 ezer 990 forint helyett most 129 ezer 990 forintért vihetünk haza.
- Egy hintaágy poliészter párnával és tetővel 211 ezer 990 forint helyett 99 ezer 990 forint.
- A Faszenes kamado grill 162 ezer 990 forint volt egykor, most 82 ezer 990 forint.
Sokan menekülőútként tekintettek rá
Mint azt korábban megírtuk, sokan egyfajta menekülőútként használták a Keleti-kertek vége és a Gyulai út között a barkácsáruházhoz vezető utat. A Hínár utca felől azonban kitettek öt oszlopot, megakadályozva az áthajtást, az út ilyen fajta használatát. Utánajártunk, hogy ki és miért helyeztette ki az oszlopokat, hogy milyen szerepet játszott a történetben a Praktiker, egy ingatlanhasznosító kft. és a békéscsabai önkormányzat.
