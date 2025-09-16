Óriási árzuhanást jelentett be a Praktiker – sose látott kiárusítás

Az óriási árzuhanás a Praktiker több termékcsoportjára is kiterjed, Békésben a békéscsabai áruházban tudunk utánajárni a lehetőségeknek.

A Praktiker árzuhanásában most tényleg kedvező áron juthatunk hozzá sokmindenhez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Milyen termékcsoportokat akcióznak?

Kerti bútorok akár 50 százalék,

ventilátorok akár 65 százalék,

pavilonok akár 61 százalék,

míg kempingezéshez szükséges felszerelések akár 25 százalék

kedvezménnyel vásárolhatóak most meg.

Több Praktiker-terméknél brutális az árcsökkenés

Egy 4 részes fém kerti bútor szettet 275 ezer 990 forint helyett most 129 ezer 990 forintért vihetünk haza.



Egy hintaágy poliészter párnával és tetővel 211 ezer 990 forint helyett 99 ezer 990 forint.

A Faszenes kamado grill 162 ezer 990 forint volt egykor, most 82 ezer 990 forint.

