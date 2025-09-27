Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek

Az alma ára iszonyúan felment

A csabai piacon is látszik, hogy itt az ősz, jön a tél. Jó-jó, nem azonnal, de szép lassan beszállingóznak újra a déligyümölcsök. A banán nem kérdés, ugyanis velünk van egész évben. Ugyanakkor itt a mandarin, a narancs, a gránátalma és a mangó. Hogy melyik mennyire déli, azt nem tudtuk kibogozni, de Gyuricza Ágnes egyik vásárlója, Edit elmondta, unokái már inkább a mandarinra szavaznak, mint az almára. A mandarin ugyan még drágább, de nem sokkal, az alma ára iszonyúan felment, még a kilónkénti ezer forintos határt is feszegeti egy-egy népszerű fajta. Akcióban természetesen kaphat akár 500 forint alatt is a vásárló. Ha nem a piacon, akkor valamelyik szupermerketben.

Celebekkel is összefuthatunk

Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken

A békéscsabai Majoros Károlyné éppen erről beszélt, vagyis, ha egy multinál vásárol, egy helyen mindent megvehet. Régebben azt csinálta, hogy elment autóval a piacra, aztán egy-két nagyboltba – hol, mi volt akciós –, de drágább volt a leves, mint a hús. Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken.

A piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja

A békéscsabai piacon már pénteken elmondták, nem azért mennek ki szombaton, hogy olcsó almát vagy paradicsomot keressenek, hanem, hogy találkozzanak ismerősökkel, barátokkal, és igyanak akár egy kávét a csarnokban. Magyarul, a piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja, de ahogy az árusok mondták: kár, hogy csak szombaton.