Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek
El sem hiszik, milyen kosár állt össze. Mi már kint voltunk pénteken délután a békéscsabai piacon, és az árusok elmondták, mi lesz szombaton a sláger, ha valaki spórolni akar.
A csabai piac fő napja a szombat, a szerda már sokat hanyatlott. Ahogy a vásárcsarnokban egy eladó mondta, megy, megy, megyeget a szerda is, és ha derűlátóan közelítjük meg, még mindig sokkal jobb, mint a kedd.
Mit szólnának egy jó karfiolleveshez?
Gyuricza Ágnes már pakolta ki a friss árut, és összevetettük a mostani árakat a két héttel ezelőttivel. Érdekes dolgok ugrottak ki, elsőként a kivi. Két hete még 3200-3300 forint volt kilója, most 1400-2000 forint. A körte 1250 forinttól indult, most 750-ért is vehetünk ebből a gyümölcsből. És mit szólnának egy jó karfiolleveshez? Két hete még 850-990 forint volt ennek a zöldségnek kilója, most már csak 650-800 forint.
Az alma ára iszonyúan felment
A csabai piacon is látszik, hogy itt az ősz, jön a tél. Jó-jó, nem azonnal, de szép lassan beszállingóznak újra a déligyümölcsök. A banán nem kérdés, ugyanis velünk van egész évben. Ugyanakkor itt a mandarin, a narancs, a gránátalma és a mangó. Hogy melyik mennyire déli, azt nem tudtuk kibogozni, de Gyuricza Ágnes egyik vásárlója, Edit elmondta, unokái már inkább a mandarinra szavaznak, mint az almára. A mandarin ugyan még drágább, de nem sokkal, az alma ára iszonyúan felment, még a kilónkénti ezer forintos határt is feszegeti egy-egy népszerű fajta. Akcióban természetesen kaphat akár 500 forint alatt is a vásárló. Ha nem a piacon, akkor valamelyik szupermerketben.
Celebekkel is összefuthatunk
Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken
A békéscsabai Majoros Károlyné éppen erről beszélt, vagyis, ha egy multinál vásárol, egy helyen mindent megvehet. Régebben azt csinálta, hogy elment autóval a piacra, aztán egy-két nagyboltba – hol, mi volt akciós –, de drágább volt a leves, mint a hús. Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken.
A piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja
A békéscsabai piacon már pénteken elmondták, nem azért mennek ki szombaton, hogy olcsó almát vagy paradicsomot keressenek, hanem, hogy találkozzanak ismerősökkel, barátokkal, és igyanak akár egy kávét a csarnokban. Magyarul, a piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja, de ahogy az árusok mondták: kár, hogy csak szombaton.
Mi mennyibe kerül?
- Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
- Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
- Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
- Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
- Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
- Póréhagyma: 600–700 Ft/db
- Fejes saláta: 300–350 Ft/db
- Paradicsom: 650–700 Ft/kg
- Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg
- Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
- Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
- Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
- Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
- Zöldbab: 1600–2000 Ft/kg
- Burgonya: 250–350 Ft/kg
- Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
- Édesburgonya: 1400–1500 Ft/kg
- Vöröshagyma: 450–700 Ft/kg
- Lila hagyma: 600–900 Ft/kg
- Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
- Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
- Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
- Petrezselyemgyökér: 1200–1500 Ft/kg
- Karalábé: 300–350 Ft/db
- Karfiol: 650–800 Ft/kg
- Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
- Zeller: 450–500 Ft/db
- Cékla: 650–700 Ft/kg
- Cukkini: 400–500 Ft/kg
- Padlizsán: 900-990 Ft/kg
- Főzőtök: 500–600 Ft/kg
- Dísztök: 350–500 Ft/db
- Sütőtök: 400–500 Ft/kg
- Halloween tök: 400–500 Ft/kg
- Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
- Mák: 2200–2500 Ft/kg
- Jégsaláta: 750–850 Ft/db
- Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
- Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
- Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
- Alma: 680–990 Ft/kg
- Körte: 750–1400 Ft/kg
- Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
- Szőlő (magyar): 650–1400 Ft/kg
- Szőlő (olasz): 900-1000 Ft/kg
- Őszibarack (import): 1500–1600 Ft/kg
- Szilva: 650–800 Ft/kg
- Banán: 700–950 Ft/kg
- Citrom: 1700–1750 Ft/kg
- Mandarin: 1800–2500 Ft/kg
- Narancs: 1400–1500 Ft/kg
- Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg
- Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
- Lime: 2700–3500 Ft/kg
- Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
- Kivi: 1400–2000 Ft/kg
- Gránátalma: 500–800 Ft/db
