Összeállítottuk kosarát

3 órája

Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek

El sem hiszik, milyen kosár állt össze. Mi már kint voltunk pénteken délután a békéscsabai piacon, és az árusok elmondták, mi lesz szombaton a sláger, ha valaki spórolni akar.

Nyemcsok László

A csabai piac fő napja a szombat, a szerda már sokat hanyatlott. Ahogy a vásárcsarnokban egy eladó mondta, megy, megy, megyeget a szerda is, és ha derűlátóan közelítjük meg, még mindig sokkal jobb, mint a kedd.

Csoda piac igazi őszi termékekkel
A csabai piac ezen kosarával jobban kijöhet, mint két héttel ezelőtt. Fotó: Bencsik Ádám  

Mit szólnának egy jó karfiolleveshez?

Gyuricza Ágnes már pakolta ki a friss árut, és összevetettük a mostani árakat a két héttel ezelőttivel. Érdekes dolgok ugrottak ki, elsőként a kivi. Két hete még 3200-3300 forint volt kilója, most 1400-2000 forint. A körte 1250 forinttól indult, most 750-ért is vehetünk ebből a gyümölcsből. És mit szólnának egy jó karfiolleveshez? Két hete még 850-990 forint volt ennek a zöldségnek kilója, most már csak 650-800 forint.

Az alma ára iszonyúan felment

A csabai piacon is látszik, hogy itt az ősz, jön a tél. Jó-jó, nem azonnal, de szép lassan beszállingóznak újra a déligyümölcsök. A banán nem kérdés, ugyanis velünk van egész évben. Ugyanakkor itt a mandarin, a narancs, a gránátalma és a mangó. Hogy melyik mennyire déli, azt nem tudtuk kibogozni, de Gyuricza Ágnes egyik vásárlója, Edit elmondta, unokái már inkább a mandarinra szavaznak, mint az almára. A mandarin ugyan még drágább, de nem sokkal, az alma ára iszonyúan felment, még a kilónkénti ezer forintos határt is feszegeti egy-egy népszerű fajta. Akcióban természetesen kaphat akár 500 forint alatt is a vásárló. Ha nem a piacon, akkor valamelyik szupermerketben.

Celebekkel is összefuthatunk

Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken

A békéscsabai Majoros Károlyné éppen erről beszélt, vagyis, ha egy multinál vásárol, egy helyen mindent megvehet. Régebben azt csinálta, hogy elment autóval a piacra, aztán egy-két nagyboltba – hol, mi volt akciós –, de drágább volt a leves, mint a hús. Többe került az üzemanyag, mint amennyit spórolt az árucikkeken.

A piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja

A békéscsabai piacon már pénteken elmondták, nem azért mennek ki szombaton, hogy olcsó almát vagy paradicsomot keressenek, hanem, hogy találkozzanak ismerősökkel, barátokkal, és igyanak akár egy kávét a csarnokban. Magyarul, a piac újra Békéscsaba legnépszerűbb találkozási pontja, de ahogy az árusok mondták: kár, hogy csak szombaton.

Fotó: Bencsik Ádám  

Mi mennyibe kerül?

  • Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
  • Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
  • Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
  • Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
  • Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
  • Póréhagyma: 600–700 Ft/db
  • Fejes saláta: 300–350 Ft/db
  • Paradicsom: 650–700 Ft/kg
  • Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg 
  • Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
  • Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
  • Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
  • Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
  • Zöldbab: 1600–2000 Ft/kg
  • Burgonya: 250–350 Ft/kg
  • Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
  • Édesburgonya: 1400–1500 Ft/kg
  • Vöröshagyma: 450–700 Ft/kg
  • Lila hagyma: 600–900 Ft/kg
  • Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
  • Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
  • Sárgarépa: 450–550 Ft/kg
  • Petrezselyemgyökér: 1200–1500 Ft/kg
  • Karalábé: 300–350 Ft/db
  • Karfiol: 650–800 Ft/kg
  • Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
  • Zeller: 450–500 Ft/db
  • Cékla: 650–700 Ft/kg
  • Cukkini: 400–500 Ft/kg
  • Padlizsán: 900-990 Ft/kg
  • Főzőtök: 500–600 Ft/kg
  • Dísztök: 350–500 Ft/db
  • Sütőtök: 400–500 Ft/kg
  • Halloween tök: 400–500 Ft/kg
  • Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
  • Mák: 2200–2500 Ft/kg
  • Jégsaláta: 750–850 Ft/db
  • Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
  • Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
  • Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
  • Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
  • Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
  • Alma: 680–990 Ft/kg
  • Körte: 750–1400 Ft/kg
  • Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
  • Szőlő (magyar): 650–1400 Ft/kg
  • Szőlő (olasz): 900-1000 Ft/kg
  • Őszibarack (import): 1500–1600 Ft/kg
  • Szilva: 650–800 Ft/kg
  • Banán: 700–950 Ft/kg
  • Citrom: 1700–1750 Ft/kg
  • Mandarin: 1800–2500 Ft/kg
  • Narancs: 1400–1500 Ft/kg
  • Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg 
  • Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
  • Lime: 2700–3500 Ft/kg
  • Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
  • Kivi: 1400–2000 Ft/kg
  • Gránátalma: 500–800 Ft/db

 

 

 

