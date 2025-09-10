1 órája
A szem egészségéhez, a bőr védelméhez is hozzájárul ez a filléres élelmiszer
Tagadhatatlanul megérkezett az ősz a békéscsabai piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül pedig kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkan fel.
A békéscsabai piac kínálatában sok helyen elérhető az az egészséges, illatos zöldségféle, amit nemcsak kertben, hanem akár panellakásban is bárki termeszthet, ez a petrezselyemzöld. Akinek erre nincs ideje, vagy marad a piacinál, annak sem kell mélyen zsebbe nyúlnia. A friss petrezselyemzöld szeptember elején még mindig gyönyörű és olcsó, a csabai piacon 100-200 forint között kínálják csomóját, attól függően, hogy mekkora a „köteg”.
Rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere
A petrezselyemzöld rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere, illata és íze is csodálatos. Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács elmondta, a legtöbben a húslevest ízesítik vele, két formában is. Vannak, akik összekötözve teszik a levesbe, és miután megfőtt a leves, kiveszik belőle a zöldségzöldjét. A mesterszakács viszont inkább azt ajánlja, hogy nyersen vágjuk apróra, és egy kis tálkában tegyük a húsleves mellé, és szedjünk rá belőle. Így a benne lévő vitaminok, ásványi anyagok még inkább megmaradnak.
Kiemelkedő a petrezselyemzöld C-vitamin-tartalma
A petrezselyem levele rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban. Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, amely erősíti az immunrendszert, segíti a vas felszívódását és antioxidáns hatású. Emellett jelentős mennyiségű A-vitamint is tartalmaz, amely a szem egészségéhez és a bőr védelméhez járul hozzá. A benne lévő K-vitamin a csontok egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet.
Az izmok és a csontok működését is támogatja
Az ásványi anyagok közül a petrezselyemzöld különösen gazdag vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban. A vas a vérképzéshez elengedhetetlen, a kalcium és a magnézium az izmok és csontok működését támogatja, míg a kálium a vérnyomás szabályozásában segít. Antioxidáns hatása révén csökkentheti a gyulladást és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Enyhe vízhajtó hatással bír, jótékonyan hat az emésztésre.
Aktuális piaci árak
- Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
- Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
- Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
- Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
- Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
- Póréhagyma: 600–700 Ft/db
- Piros retek: 350–400 Ft/csomó
- Fejes saláta: 300–350 Ft/db
- Paradicsom: 650–700 Ft/kg
- Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg
- Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
- Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
- Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
- Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
- Zöldbab: 1650–1800 Ft/kg
- Burgonya: 250–350 Ft/kg
- Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
- Édesburgonya: 1900–2000 Ft/kg
- Vöröshagyma: 500–700 Ft/kg
- Lila hagyma: 800–900 Ft/kg
- Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
- Sárgarépa: 550–600 Ft/kg
- Petrezselyemgyökér: 1400–1500 Ft/kg
- Zöldségzöldje: 100-200 Ft/csomó
- Karalábé: 250–300 Ft/db
- Karfiol: 850–990 Ft/kg
- Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
- Zeller: 450–500 Ft/db
- Cékla: 650–700 Ft/kg
- Cukkini: 400–500 Ft/kg
- Padlizsán: 900-990 Ft/kg
- Főzőtök: 500–550 Ft/kg
- Dísztök: 350–500 Ft/db
- Sütőtök: 600–700 Ft/kg
- Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
- Mák: 2200–2500 Ft/kg
- Jégsaláta: 750–850 Ft/db
- Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 650–750 Ft/kg
- Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
- Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
- Alma: 680–990 Ft/kg
- Körte: 1500–1600 Ft/kg
- Görögdinnye: 250–300 Ft/kg
- Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
- Szőlő (magyar): 500–1400 Ft/kg
- Szőlő (olasz): 1150-1400 Ft/kg
- Őszibarack (import): 1500–1800 Ft/kg
- Szilva: 500–700 Ft/kg
- Málna: 6000–8000 Ft/kg
- Banán: 700–950 Ft/kg
- Citrom: 1700–1750 Ft/kg
- Mandarin: 2500–2600 Ft/kg
- Narancs: 1400–1500 Ft/kg
- Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg
- Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
- Lime: 2700–3500 Ft/kg
- Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
- Kivi: 3200–3300 Ft/kg