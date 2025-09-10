A szem egészségéhez, a bőr védelméhez is hozzájárul ez a filléres élelmiszer

A békéscsabai piac kínálatában sok helyen elérhető az az egészséges, illatos zöldségféle, amit nemcsak kertben, hanem akár panellakásban is bárki termeszthet, ez a petrezselyemzöld. Akinek erre nincs ideje, vagy marad a piacinál, annak sem kell mélyen zsebbe nyúlnia. A friss petrezselyemzöld szeptember elején még mindig gyönyörű és olcsó, a csabai piacon 100-200 forint között kínálják csomóját, attól függően, hogy mekkora a „köteg”.

A petrezselyemzöld feldobja az ételeket és egészséges is, sokan vásárolják a csabai piacon is. Fotó: Bencsik Ádám

Rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere

A petrezselyemzöld rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere, illata és íze is csodálatos. Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács elmondta, a legtöbben a húslevest ízesítik vele, két formában is. Vannak, akik összekötözve teszik a levesbe, és miután megfőtt a leves, kiveszik belőle a zöldségzöldjét. A mesterszakács viszont inkább azt ajánlja, hogy nyersen vágjuk apróra, és egy kis tálkában tegyük a húsleves mellé, és szedjünk rá belőle. Így a benne lévő vitaminok, ásványi anyagok még inkább megmaradnak.

Kiemelkedő a petrezselyemzöld C-vitamin-tartalma

A petrezselyem levele rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban. Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, amely erősíti az immunrendszert, segíti a vas felszívódását és antioxidáns hatású. Emellett jelentős mennyiségű A-vitamint is tartalmaz, amely a szem egészségéhez és a bőr védelméhez járul hozzá. A benne lévő K-vitamin a csontok egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet.

A petrezselyem titka. Fotó: Bencsik Adam

Az izmok és a csontok működését is támogatja

Az ásványi anyagok közül a petrezselyemzöld különösen gazdag vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban. A vas a vérképzéshez elengedhetetlen, a kalcium és a magnézium az izmok és csontok működését támogatja, míg a kálium a vérnyomás szabályozásában segít. Antioxidáns hatása révén csökkentheti a gyulladást és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Enyhe vízhajtó hatással bír, jótékonyan hat az emésztésre.

Aktuális piaci árak