Gyönyörű és olcsó

1 órája

A szem egészségéhez, a bőr védelméhez is hozzájárul ez a filléres élelmiszer

Címkék#vas#petrezselyem#vitamin tartalom#immunrendszer#csont

Tagadhatatlanul megérkezett az ősz a békéscsabai piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül pedig kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkan fel.

Nyemcsok László

A békéscsabai piac kínálatában sok helyen elérhető az az egészséges, illatos zöldségféle, amit nemcsak kertben, hanem akár panellakásban is bárki termeszthet, ez a petrezselyemzöld. Akinek erre nincs ideje, vagy marad a piacinál, annak sem kell mélyen zsebbe nyúlnia. A friss petrezselyemzöld szeptember elején még mindig gyönyörű és olcsó, a csabai piacon 100-200 forint között kínálják csomóját, attól függően, hogy mekkora a „köteg”.

A petrezselyemzöld egészségre gyakorolt hatása.
A petrezselyemzöld feldobja az ételeket és egészséges is, sokan vásárolják a csabai piacon is. Fotó: Bencsik Ádám

Rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere

A petrezselyemzöld rengeteg étel nélkülözhetetlen zöldsége, fűszere, illata és íze is csodálatos. Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács elmondta, a legtöbben a húslevest ízesítik vele, két formában is. Vannak, akik összekötözve teszik a levesbe, és miután megfőtt a leves, kiveszik belőle a zöldségzöldjét. A mesterszakács viszont inkább azt ajánlja, hogy nyersen vágjuk apróra, és egy kis tálkában tegyük a húsleves mellé, és szedjünk rá belőle. Így a benne lévő vitaminok, ásványi anyagok még inkább megmaradnak.

Kiemelkedő a petrezselyemzöld C-vitamin-tartalma

A petrezselyem levele rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban. Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, amely erősíti az immunrendszert, segíti a vas felszívódását és antioxidáns hatású. Emellett jelentős mennyiségű A-vitamint is tartalmaz, amely a szem egészségéhez és a bőr védelméhez járul hozzá. A benne lévő K-vitamin a csontok egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet.

A petrezselyem jótékony hatása.
A petrezselyem titka. Fotó: Bencsik Adam

Az izmok és a csontok működését is támogatja

Az ásványi anyagok közül a petrezselyemzöld különösen gazdag vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban. A vas a vérképzéshez elengedhetetlen, a kalcium és a magnézium az izmok és csontok működését támogatja, míg a kálium a vérnyomás szabályozásában segít. Antioxidáns hatása révén csökkentheti a gyulladást és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Enyhe vízhajtó hatással bír, jótékonyan hat az emésztésre.

Aktuális piaci árak

  • Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
  • Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
  • Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
  • Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
  • Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
  • Póréhagyma: 600–700 Ft/db
  • Piros retek: 350–400 Ft/csomó
  • Fejes saláta: 300–350 Ft/db
  • Paradicsom: 650–700 Ft/kg
  • Lecsóparadicsom: 400–450 Ft/kg 
  • Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
  • Fejes káposzta: 550–600 Ft/kg
  • Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
  • Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
  • Zöldbab: 1650–1800 Ft/kg
  • Burgonya: 250–350 Ft/kg
  • Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
  • Édesburgonya: 1900–2000 Ft/kg
  • Vöröshagyma: 500–700 Ft/kg
  • Lila hagyma: 800–900 Ft/kg
  • Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
  • Sárgarépa: 550–600 Ft/kg
  • Petrezselyemgyökér: 1400–1500 Ft/kg
  • Zöldségzöldje: 100-200 Ft/csomó 
  • Karalábé: 250–300 Ft/db
  • Karfiol: 850–990 Ft/kg
  • Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
  • Zeller: 450–500 Ft/db
  • Cékla: 650–700 Ft/kg
  • Cukkini: 400–500 Ft/kg
  • Padlizsán: 900-990 Ft/kg
  • Főzőtök: 500–550 Ft/kg
  • Dísztök: 350–500 Ft/db
  • Sütőtök: 600–700 Ft/kg
  • Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
  • Mák: 2200–2500 Ft/kg
  • Jégsaláta: 750–850 Ft/db
  • Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
  • Kovászolni való uborka: 650–750 Ft/kg
  • Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
  • Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
  • Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
  • Alma: 680–990 Ft/kg
  • Körte: 1500–1600 Ft/kg
  • Görögdinnye: 250–300 Ft/kg
  • Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
  • Szőlő (magyar): 500–1400 Ft/kg
  • Szőlő (olasz): 1150-1400 Ft/kg
  • Őszibarack (import): 1500–1800 Ft/kg
  • Szilva: 500–700 Ft/kg
  • Málna: 6000–8000 Ft/kg
  • Banán: 700–950 Ft/kg
  • Citrom: 1700–1750 Ft/kg
  • Mandarin: 2500–2600 Ft/kg
  • Narancs: 1400–1500 Ft/kg
  • Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg 
  • Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
  • Lime: 2700–3500 Ft/kg
  • Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
  • Kivi: 3200–3300 Ft/kg

 

