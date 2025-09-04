szeptember 4., csütörtök

Szuper ár

41 perce

A Lidl ősszel sem fogy ki az akciós Parkside-termékekből

Csütörtöktől újra szuper árakkal várja a barkácsolni vágyókat a német áruházlánc. A Lidl kínálatában most is nagy szerepet kaptak a Parkside-termékek.

Beol.hu

Nos, a 999 forintos fehér szőlő és a friss, darabolt, csont nélküli bőrös sertéscsászár mellett jól megférnek a Parkside-termékek is a Lidl kínálatában. A barkácsolni vágyók azonban jól teszik, ha odafigyelnek az akcióra, mert nem minden termék kapható csütörtöktől, van amelyiket ajánlatukban csak jövő hétfőtől kínálják szuper áron.

A Parkside lombszívó csütörtöktől, a sarokcsiszoló pedig hétfőtő kapható szuper áron.
A Lidl Parkside-ajánlata elektromos lombszívóval és sarikcsiszolóval indul. Fotó: lidl.hu

Nem minden Parkside-termék kapható akciós áron csütörtöktől

Ahogy az a Lidl akciós újságjából jól kitűnik, a Parkside elektromos lombszívót most igazán kedvező áron, 12 999 forintért szerezhetjük be az áruház polcairól. Azonban a Parkside sarokcsiszolóra még várnunk kell egy kicsit, az csak hétfőtől lesz elérhető 9 999 forintos áron.

A Lidl nem csak a barkácsolókra, de a házikertészekre is gondolt, csütörtöktől akciós lesz a teleszkópos ágvágó, a sövényvágó olló, az akkus metszőolló, és több kerti szerszám is. Ja, és ha egy igazán nagy durranást akarunk látni, akkor a 2800 wattos Parkside aprítógép viszi a prímet a maga 59 999 forintos árával.

Persze a jövő hét újabb meglepetést is tartogat Parkside-fronton: a fal- és padlóburkolatok, valamint gipszkarton falak és fafelületek megmunkálására kiválóan alkalmas fal- és padlócsiszoló 19 999 forintért, a 8 méteres csőtisztító-spirál 5 999 forintért, az univerzális szaniter szerelőkulcs pedig 1 999 forintért kapható majd.

Legutóbb a TiKTok trendekbe kóstoltunk bele. Kaptunk az alkalmon, és nyomban le is teszteltünk párat a kínálatból. 

 

