Lassan vége

1 órája

A bőrét és a csontjait is megvédheti ezzel a gyümölccsel: most mindenki erre vadászik

Címkék#gyümölcs#békéscsabai#barack#piac#paprika

Vadásszák a magyart ebből a gyümölcsből, még nagyjából egy hetük van a vásárlóknak, hogy hozzájussanak. Feltölthetik ezzel a vitaminkészletüket, de télire a spájzukat, sajnos, nem. Hiába a szezon vége, az ár tartja magát, nemigen enged a kétezerből.

Nyemcsok László

Gyulladáscsökkentő hatása révén segít az ízületi gyulladásnál, szabályozza a vérnyomást, a bőrre is kedvezően hat, hiszen hidratálja, védi az UV-sugárzás okozta károsodástól, és elősegíti a bőr regenerálódását, ez az őszibarack. Amihez még mindig horroráron juthatunk hozzá a békéscsabai piacon.

az őszibarack jótékony hatásai
A magyar őszibarack a végét járja a békéscsabai piacon, ezért is keresik most a legtöbben Fotó: Bencsik Ádám

A magyar őszibarack a fagykár miatt tizedére esett vissza

Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac vásárcsarnokának eladója elmondta, most még sikerült magyar, termelői őszibarackot beszerezniük, de a jövő hétre már ezt nem garantálja. Befőzni ilyen áron nem tudnak a vásárlók, sokan a már leselejtezett termést keresik lekvárnak harmadáron.

– A magyar őszibarack sajátossága idén, hogy a fagykár miatt tizedére esett vissza a termés – mondta a termesztők tapasztalatai alapján Gyuricza Ágnes. – Ugyanakkor a gyenge termés miatt a megmaradt barackok jóval nagyobbra nőttek. Ha azonban ebből vesz két-három darabot a vásárló, kifizet legalább ezer forintot.

A görög, spanyol őszibarack is megjelent a csabai piacon

Megjött közben a görög, spanyol őszibarack is a csabai piacra, ezen barack ára 1250-1400 forint körül alakul kilónként. Ez jól hangzik, de jóval kisebb, és érdemes a vásárlás előtt megkóstolni, nehogy odalegyen a várt őszibarackélmény.

Az őszibarack jótékony hatása az egészségre

Prohászka Béla, Békés vármegyei gasztronómus elmondta, az őszibarack nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is rendkívül értékes gyümölcs. Gazdag antioxidánsokban, például C-vitaminban és béta-karotinban, amelyek segítenek csökkenteni a sejtkárosodás kockázatát, és hozzájárulnak a krónikus betegségek, például a daganatos megbetegedések megelőzéséhez. A gyümölcs rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszer egészségét is. Magas rosttartalma elősegíti az emésztést, javítja a bélműködést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát.

Piaci árak

  • Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
  • Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
  • Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
  • Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
  • Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
  • Póréhagyma: 600–700 Ft/db
  • Fejes saláta: 300–350 Ft/db
  • Paradicsom: 700–800 Ft/kg
  • Lecsóparadicsom: 450–500 Ft/kg 
  • Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
  • Fejes káposzta: 550–700 Ft/kg
  • Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
  • Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
  • Zöldbab: 1650–1800 Ft/kg
  • Burgonya: 250–300 Ft/kg
  • Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
  • Édesburgonya: 1900–2000 Ft/kg
  • Vöröshagyma: 500–700 Ft/kg
  • Lila hagyma: 800–900 Ft/kg
  • Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
  • Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
  • Sárgarépa: 550–650 Ft/kg
  • Petrezselyemgyökér: 1400–1500 Ft/kg
  • Karalábé: 250–300 Ft/db
  • Karfiol: 850–990 Ft/kg
  • Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
  • Zeller: 450–500 Ft/db
  • Cékla: 650–700 Ft/kg
  • Cukkini: 400–500 Ft/kg
  • Padlizsán: 900-990 Ft/kg
  • Főzőtök: 500–700 Ft/kg
  • Dísztök: 350–500 Ft/db
  • Sütőtök: 600–700 Ft/kg
  • Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
  • Mák: 2200–2500 Ft/kg
  • Jégsaláta: 750–850 Ft/db
  • Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
  • Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
  • Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
  • Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
  • Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
  • Alma: 800–990 Ft/kg
  • Körte: 1250–1990 Ft/kg
  • Görögdinnye: 250–300 Ft/kg
  • Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
  • Szőlő (magyar): 800–1400 Ft/kg
  • Szőlő (olasz): 1250-1400 Ft/kg
  • Őszibarack (magyar): 1800–1990 Ft/kg
  • Őszibarack (import): 1250–1400 Ft/kg
  • Szilva: 500–700 Ft/kg
  • Málna: 6000–8000 Ft/kg
  • Banán: 700–950 Ft/kg
  • Citrom: 1700–1750 Ft/kg
  • Mandarin: 2500–2600 Ft/kg
  • Narancs: 1400–1500 Ft/kg
  • Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg 
  • Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
  • Lime: 2700–3500 Ft/kg
  • Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
  • Kivi: 3200–3300 Ft/kg   

Forrás: Hírlap-gyűjtés

 

 

