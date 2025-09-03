1 órája
A bőrét és a csontjait is megvédheti ezzel a gyümölccsel: most mindenki erre vadászik
Vadásszák a magyart ebből a gyümölcsből, még nagyjából egy hetük van a vásárlóknak, hogy hozzájussanak. Feltölthetik ezzel a vitaminkészletüket, de télire a spájzukat, sajnos, nem. Hiába a szezon vége, az ár tartja magát, nemigen enged a kétezerből.
Gyulladáscsökkentő hatása révén segít az ízületi gyulladásnál, szabályozza a vérnyomást, a bőrre is kedvezően hat, hiszen hidratálja, védi az UV-sugárzás okozta károsodástól, és elősegíti a bőr regenerálódását, ez az őszibarack. Amihez még mindig horroráron juthatunk hozzá a békéscsabai piacon.
A magyar őszibarack a fagykár miatt tizedére esett vissza
Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac vásárcsarnokának eladója elmondta, most még sikerült magyar, termelői őszibarackot beszerezniük, de a jövő hétre már ezt nem garantálja. Befőzni ilyen áron nem tudnak a vásárlók, sokan a már leselejtezett termést keresik lekvárnak harmadáron.
– A magyar őszibarack sajátossága idén, hogy a fagykár miatt tizedére esett vissza a termés – mondta a termesztők tapasztalatai alapján Gyuricza Ágnes. – Ugyanakkor a gyenge termés miatt a megmaradt barackok jóval nagyobbra nőttek. Ha azonban ebből vesz két-három darabot a vásárló, kifizet legalább ezer forintot.
A görög, spanyol őszibarack is megjelent a csabai piacon
Megjött közben a görög, spanyol őszibarack is a csabai piacra, ezen barack ára 1250-1400 forint körül alakul kilónként. Ez jól hangzik, de jóval kisebb, és érdemes a vásárlás előtt megkóstolni, nehogy odalegyen a várt őszibarackélmény.
Az őszibarack jótékony hatása az egészségre
Prohászka Béla, Békés vármegyei gasztronómus elmondta, az őszibarack nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is rendkívül értékes gyümölcs. Gazdag antioxidánsokban, például C-vitaminban és béta-karotinban, amelyek segítenek csökkenteni a sejtkárosodás kockázatát, és hozzájárulnak a krónikus betegségek, például a daganatos megbetegedések megelőzéséhez. A gyümölcs rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszer egészségét is. Magas rosttartalma elősegíti az emésztést, javítja a bélműködést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát.
Piaci árak
- Tv-paprika: 850–900 Ft/kg
- Lecsópaprika: 500–700 Ft/kg
- Hegyes-erős paprika: 200–250 Ft/db
- Kaliforniai paprika: 1950–2000 Ft/kg
- Zöldhagyma: 350–400 Ft/csomó
- Póréhagyma: 600–700 Ft/db
- Fejes saláta: 300–350 Ft/db
- Paradicsom: 700–800 Ft/kg
- Lecsóparadicsom: 450–500 Ft/kg
- Koktélparadicsom: 1800–2500 Ft/kg
- Fejes káposzta: 550–700 Ft/kg
- Kelkáposzta: 600–700 Ft/kg
- Lila káposzta: 600–700 Ft/kg
- Zöldbab: 1650–1800 Ft/kg
- Burgonya: 250–300 Ft/kg
- Burgonya (sárga): 400–500 Ft/kg
- Édesburgonya: 1900–2000 Ft/kg
- Vöröshagyma: 500–700 Ft/kg
- Lila hagyma: 800–900 Ft/kg
- Fokhagyma: 3000–3500 Ft/kg
- Csemege kukorica: 200–250 Ft/db
- Sárgarépa: 550–650 Ft/kg
- Petrezselyemgyökér: 1400–1500 Ft/kg
- Karalábé: 250–300 Ft/db
- Karfiol: 850–990 Ft/kg
- Brokkoli: 1900–2000 Ft/kg
- Zeller: 450–500 Ft/db
- Cékla: 650–700 Ft/kg
- Cukkini: 400–500 Ft/kg
- Padlizsán: 900-990 Ft/kg
- Főzőtök: 500–700 Ft/kg
- Dísztök: 350–500 Ft/db
- Sütőtök: 600–700 Ft/kg
- Dióbél: 4500–5500 Ft/kg
- Mák: 2200–2500 Ft/kg
- Jégsaláta: 750–850 Ft/db
- Kígyóuborka: 900–990 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 650–700 Ft/kg
- Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 900–1000 Ft/kg
- Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg
- Alma: 800–990 Ft/kg
- Körte: 1250–1990 Ft/kg
- Görögdinnye: 250–300 Ft/kg
- Sárgadinnye: 700–750 Ft/kg
- Szőlő (magyar): 800–1400 Ft/kg
- Szőlő (olasz): 1250-1400 Ft/kg
- Őszibarack (magyar): 1800–1990 Ft/kg
- Őszibarack (import): 1250–1400 Ft/kg
- Szilva: 500–700 Ft/kg
- Málna: 6000–8000 Ft/kg
- Banán: 700–950 Ft/kg
- Citrom: 1700–1750 Ft/kg
- Mandarin: 2500–2600 Ft/kg
- Narancs: 1400–1500 Ft/kg
- Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg
- Földimogyoró: 3500–3600 Ft/kg
- Lime: 2700–3500 Ft/kg
- Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg
- Kivi: 3200–3300 Ft/kg
