Orbán Viktor Békésben – frissül

Ma délben Lőkösházára várják a kormányfőt, ahol átadják a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor korábbi üzenete szerint nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken élők is számíthatnak a kormány figyelmére. A miniszterelnök keddi Békés vármegyei látogatásáról frissülő cikkünkben tudósítunk.

Beol.hu

Erdős Norbert országgyűlési képviselő kedden reggel közösségi oldalán jelentette be, hogy a térségbe látogat Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőt 12 órakor a Lőkösháza és Békéscsaba közötti vasútvonal-fejlesztés átadó ünnepségére várják. Erdős Norbert hozzátette, megtiszteltetés számára, hogy képviselősége idején érkezik újra a csanádi térségbe a miniszterelnök, aki legutóbb 2006-ban járt Lőkösházán.

Orbán Viktor Békés vármegyébe érkezik
Orbán Viktor miniszterelnök kedden Lőkösházára látogat. Fotó: MW-archív

Számos ügy került terítékre Orbán Viktor legutóbbi látogatásán

Orbán Viktor legutóbb idén tavasszal járt Békés vármegyében. Akkor dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere társaságában több területről is egyeztetett. Szóba került 

  • az agrárium és a feldolgozóipar fejlesztése, 
  • az ipari beruházások előmozdítása, 
  • valamint a fiatalok helyben tartását segítő képzési lehetőségek bővítése.

A főispán hangsúlyozta, hogy Békés vármegye a második legnagyobb termőterülettel rendelkezik, ezért kiemelten fontos az öntözés és a gazdák támogatása. A kormányfővel folytatott megbeszéléseken emellett szóba került egy jogi felsőoktatási képzés indítása, valamint a békéscsabai Árpád fürdő és a Jókai színház fejlesztése is.

Dr. Takács Árpád és Orbán Viktor
Dr. Takács Árpád és Orbán Viktor a kormányfő áprilisi látogatásán

Infrastrukturális és gazdasági előrelépések

A tavaszi látogatás központi témája az M44-es gyorsforgalmi út volt, amely régi álomként vált valóra a térségben. A beruházás a gazdasági fejlődés és a helyi vállalkozások szempontjából is mérföldkőnek számít. Orbán Viktor nemcsak a döntéshozókkal, hanem helyi gazdálkodókkal és aktivistákkal is találkozott, akikkel a jövőbeni fejlesztési irányokat vitatta meg.


A digitális polgári körök országos találkozóján is szó esett Békésről

A kormányfő a hétvégén Budapesten, a Papp László Sportarénában tartott első országos Digitális polgári körök rendezvényén is kitért a vármegye ügyeire. Orbán Viktor bejelentette: október 23-án békemenetet szerveznek, és hangsúlyozta, hogy a kormány a digitális térben is megvédi Magyarország szabadságát, valamint elutasítja azt az irányt, amelyet Brüsszel képvisel.

Békéscsaba a kormány figyelmében

A találkozón a miniszterelnök megemlítette a napokban bejelentett jelentős békéscsabai beruházást, valamint utalt arra is, hogy Kelet-Magyarországon gyárátadó-dömping várható. Mint mondta: olyan gazdaságot építenek, 

ahol a kenyér szélére is jut vaj.

 Hozzátette, hogy mind a vidéken élők, mind a fővárosiak számíthatnak a kabinet támogatására.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
