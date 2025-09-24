szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

22°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

46 perce

Újabb beruházásokkal növelte öntözött területeit a Talentis Agro Csoport – galériával

Címkék#Talentis Agro Csoport#Bakuczi Öntözési Közösség Kft#Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft#öntözés#Mészáros Lőrinc

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit kedden délelőtt Bélmegyeren. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak, az öntözőtelepeknek köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten már 7500 hektár fölé emelkedett.

Papp Gábor

A Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepeinek kialakításával a Talentis Agro jelentősen növelte öntözéssel művelt területeit. Az agrárcsoport továbbra is elkötelezett abban, hogy egyre hatékonyabb vízfelhasználást biztosítson, ezáltal növelve a termésbiztonságot és a mezőgazdaság versenyképességét.

Öntözőtelepeket adtak át Békés vármegyében
 Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, ifj. Mészáros Lőrinc, a Talentis Agro Zrt. igazgatóságának elnöke és dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója adta át az öntözőtelepet Bélmegyeren

Öntözőtelepek segítik a termelést

Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója elmondta, már a hetedik öntözőtelepüket adták át. Hozzátette, a Talentis Agro Csoport több mint 64 ezer hektáron gazdálkodik, ebből 52 ezer hektár szántóterület. A szakember kiemelte, ebből 7500 hektárt öntöznek, és terveik szerint ez a szám a közeljövőben 9300 hektárra emelkedik majd.

– Ahogy eddig, továbbra is célunk a minőségi hazai alapanyagok előállítása és biztosítása, a magyar mezőgazdaság fenntartása és fejlesztése. Bár eddig elsősorban a módszereket és a technológiát emeltük ki, mindannyian tudjuk, hogy egy sikeres beruházás alapja mindig az összehangolt csapatmunka. A fejlődés és a növekedés egyik fontos lépése, hogy proaktívan cselekedjünk a változásokkal szemben és ne féljünk tőlük. A Talentis Agro ezt a mottót tűzte ki a zászlajára már lassan 7 éve, és miután az eredményeink minket igazolnak, ugyanezzel a hittel és elhivatottsággal folytatjuk a közös munkát – tette hozzá.

2030-ra 13 ezer hektáron öntöznének

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében kiemelte, az elmúlt években a vállalatcsoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi.

– Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A kedden átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel. A korszerű vízgazdálkodási megoldások, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése a jövő agráriumának alapját jelentik, a gazdák, termelőközösségek kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, illetve jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai élelmiszer-önellátáshoz is. A korábbi és a mostani fejlesztéseknek köszönhetően a terméshozam akár a négyszeresére nőhet, és a betakarítás hatékonysága, valamint a terményminőség is jelentősen javul – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.

Mészáros Lőrinc: „ A korszerű vízgazdálkodási megoldások a jövő agráriumának alapját jelentik.”

A Gallicoopot is fejleszthetik

A Békés vármegyei szempontból nagyon fontos Gallicoop kapcsán elmondta, egy teljesen új vágóhidat szeretnének építeni, közel 60 milliárdos fejlesztést terveznek a következő 2-3 évben.

– A beruházástól azt várjuk, hogy megtartsuk a piacvezető szerepünket Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is erősíteni tudjuk a pozíciónkat. Az elmúlt években számos partneri együttműködést kötöttünk külföldön, és abban bízunk, hogy az export terén is előrelépünk majd – tette hozzá. Mészáros Lőrinc nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar agráriumot olyan szintre emeljék, hogy az bárhol a világban megállja a helyét.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

  • A Bakuczi Öntözési Közösség új öntözőtelepe 386 hektár területet ölel fel,
  • és 10 körforgó öntözőberendezéssel rendelkezik.
  • A Csárdaszállási Öntözési Közösség új fejlesztése pedig 106 hektár területre terjed ki,
  • ahol 3 körforgó berendezés mellett már
  • 3 új lineáris öntözőberendezés is működik.

A fejlesztések közel 1,6 milliárd forintból valósultak meg uniós támogatással.

Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány már harmadik éve átvállalja a gazdáktól a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, ami nem pusztán támogatás, hanem stratégiai döntés is annak érdekében, hogy a víz ára ne legyen akadálya az öntözésnek, valamint a hozamok és az agráriumban elérhető jövedelmek stabilizálásának.

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit

Fotók: Talentis Agro Csoport, Bencsik Ádám

Kiemelt cél a vidék megerősítése

– Fontosnak tartjuk azoknak a magas agro-ökológiai potenciállal rendelkező gazdaságoknak a támogatását, amelyekben kedvező adottságok mellett magas biológiai értékű, fenntartható módon és környezeti szempontból is felelősen előállítható termékek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a piacon, és ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a vidéki közösségek megerősítéséhez, a gazdaság stabilitásához, valamint a fogyasztók bizalmának növeléséhez – fejtette ki beszédében Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu