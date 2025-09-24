Újabb beruházásokkal növelte öntözött területeit a Talentis Agro Csoport – galériával

A Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepeinek kialakításával a Talentis Agro jelentősen növelte öntözéssel művelt területeit. Az agrárcsoport továbbra is elkötelezett abban, hogy egyre hatékonyabb vízfelhasználást biztosítson, ezáltal növelve a termésbiztonságot és a mezőgazdaság versenyképességét.

Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, ifj. Mészáros Lőrinc, a Talentis Agro Zrt. igazgatóságának elnöke és dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója adta át az öntözőtelepet Bélmegyeren

Öntözőtelepek segítik a termelést

Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója elmondta, már a hetedik öntözőtelepüket adták át. Hozzátette, a Talentis Agro Csoport több mint 64 ezer hektáron gazdálkodik, ebből 52 ezer hektár szántóterület. A szakember kiemelte, ebből 7500 hektárt öntöznek, és terveik szerint ez a szám a közeljövőben 9300 hektárra emelkedik majd.

– Ahogy eddig, továbbra is célunk a minőségi hazai alapanyagok előállítása és biztosítása, a magyar mezőgazdaság fenntartása és fejlesztése. Bár eddig elsősorban a módszereket és a technológiát emeltük ki, mindannyian tudjuk, hogy egy sikeres beruházás alapja mindig az összehangolt csapatmunka. A fejlődés és a növekedés egyik fontos lépése, hogy proaktívan cselekedjünk a változásokkal szemben és ne féljünk tőlük. A Talentis Agro ezt a mottót tűzte ki a zászlajára már lassan 7 éve, és miután az eredményeink minket igazolnak, ugyanezzel a hittel és elhivatottsággal folytatjuk a közös munkát – tette hozzá.

2030-ra 13 ezer hektáron öntöznének

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében kiemelte, az elmúlt években a vállalatcsoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi.

– Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A kedden átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel. A korszerű vízgazdálkodási megoldások, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése a jövő agráriumának alapját jelentik, a gazdák, termelőközösségek kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, illetve jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai élelmiszer-önellátáshoz is. A korábbi és a mostani fejlesztéseknek köszönhetően a terméshozam akár a négyszeresére nőhet, és a betakarítás hatékonysága, valamint a terményminőség is jelentősen javul – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.