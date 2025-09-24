2 órája
Újabb beruházásokkal növelte öntözött területeit a Talentis Agro Csoport – galériával
Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit kedden délelőtt Bélmegyeren. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak, az öntözőtelepeknek köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten már 7500 hektár fölé emelkedett.
A Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepeinek kialakításával a Talentis Agro jelentősen növelte öntözéssel művelt területeit. Az agrárcsoport továbbra is elkötelezett abban, hogy egyre hatékonyabb vízfelhasználást biztosítson, ezáltal növelve a termésbiztonságot és a mezőgazdaság versenyképességét.
Öntözőtelepek segítik a termelést
Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója elmondta, már a hetedik öntözőtelepüket adták át. Hozzátette, a Talentis Agro Csoport több mint 64 ezer hektáron gazdálkodik, ebből 52 ezer hektár szántóterület. A szakember kiemelte, ebből 7500 hektárt öntöznek, és terveik szerint ez a szám a közeljövőben 9300 hektárra emelkedik majd.
– Ahogy eddig, továbbra is célunk a minőségi hazai alapanyagok előállítása és biztosítása, a magyar mezőgazdaság fenntartása és fejlesztése. Bár eddig elsősorban a módszereket és a technológiát emeltük ki, mindannyian tudjuk, hogy egy sikeres beruházás alapja mindig az összehangolt csapatmunka. A fejlődés és a növekedés egyik fontos lépése, hogy proaktívan cselekedjünk a változásokkal szemben és ne féljünk tőlük. A Talentis Agro ezt a mottót tűzte ki a zászlajára már lassan 7 éve, és miután az eredményeink minket igazolnak, ugyanezzel a hittel és elhivatottsággal folytatjuk a közös munkát – tette hozzá.
2030-ra 13 ezer hektáron öntöznének
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében kiemelte, az elmúlt években a vállalatcsoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi.
– Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A kedden átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel. A korszerű vízgazdálkodási megoldások, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése a jövő agráriumának alapját jelentik, a gazdák, termelőközösségek kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, illetve jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai élelmiszer-önellátáshoz is. A korábbi és a mostani fejlesztéseknek köszönhetően a terméshozam akár a négyszeresére nőhet, és a betakarítás hatékonysága, valamint a terményminőség is jelentősen javul – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.
A Gallicoopot is fejleszthetik
A Békés vármegyei szempontból nagyon fontos Gallicoop kapcsán elmondta, egy teljesen új vágóhidat szeretnének építeni, közel 60 milliárdos fejlesztést terveznek a következő 2-3 évben.
– A beruházástól azt várjuk, hogy megtartsuk a piacvezető szerepünket Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is erősíteni tudjuk a pozíciónkat. Az elmúlt években számos partneri együttműködést kötöttünk külföldön, és abban bízunk, hogy az export terén is előrelépünk majd – tette hozzá. Mészáros Lőrinc nagyon fontosnak tartja, hogy a magyar agráriumot olyan szintre emeljék, hogy az bárhol a világban megállja a helyét.
- A Bakuczi Öntözési Közösség új öntözőtelepe 386 hektár területet ölel fel,
- és 10 körforgó öntözőberendezéssel rendelkezik.
- A Csárdaszállási Öntözési Közösség új fejlesztése pedig 106 hektár területre terjed ki,
- ahol 3 körforgó berendezés mellett már
- 3 új lineáris öntözőberendezés is működik.
A fejlesztések közel 1,6 milliárd forintból valósultak meg uniós támogatással.
Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány már harmadik éve átvállalja a gazdáktól a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, ami nem pusztán támogatás, hanem stratégiai döntés is annak érdekében, hogy a víz ára ne legyen akadálya az öntözésnek, valamint a hozamok és az agráriumban elérhető jövedelmek stabilizálásának.
Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeitFotók: Talentis Agro Csoport, Bencsik Ádám
Kiemelt cél a vidék megerősítése
– Fontosnak tartjuk azoknak a magas agro-ökológiai potenciállal rendelkező gazdaságoknak a támogatását, amelyekben kedvező adottságok mellett magas biológiai értékű, fenntartható módon és környezeti szempontból is felelősen előállítható termékek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a piacon, és ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a vidéki közösségek megerősítéséhez, a gazdaság stabilitásához, valamint a fogyasztók bizalmának növeléséhez – fejtette ki beszédében Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár.
