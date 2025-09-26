szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

1 órája

Ne legyen kevesebb a nyugdíja: így pótolhatja a szolgálati időt

Címkék#jövedelem#Magyar Államkincstár#nyugdíjjárulék#nyugdíj

A nyugdíj összege nagyrészt az eltöltött évek határozzák meg, de mit lehet tenni, ha hiányos a szolgálati idő? A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő sok tényezőből tevődhet össze, ezeket összegyűjtöttük cikkünkben. Nézzük meg, mi adható be a hiány pótlására törvényesen.

Beol.hu

Sokan csak a nyugdíj előtt szembesülnek azzal, hogy nem érik el a szükséges szolgálati évek számát. Pedig a hiányzó időszakokat nem muszáj elengedni: van lehetőség a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására – hívja fel a figyelmet a vaol.hu cikke. 

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt számítja ki egy idős férfi.
A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő hiánypótlására van megoldás. Illusztráció: Shutterstock

Mi határozza meg a nyugdíj összegét?

A nyugdíj mértékét alapvetően két tényező határozza meg: az életünk során szerzett, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmek átlaga, valamint a szolgálati idő hossza. Ez utóbbi nem csak a klasszikus munkaviszonyt jelenti: beleszámít például 

  • a táppénz, 
  • a gyermekgondozási ellátások, 
  • az ápolási díj 
  • vagy akár a rehabilitációs járadék is. 

Ha azonban így is marad pár év vagy hónap, az utólagos pótlásra van hivatalos lehetőség.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására, itt a megoldás! 

Akik éppen nem állnak biztosítási jogviszonyban, úgynevezett nyugdíjbiztosítási megállapodást köthetnek. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó időre önkéntesen járulékot fizethetünk, így a szolgálati évek bővülnek, és a későbbi nyugdíj összege is kedvezőbb lehet. Ráadásul nemcsak saját magunknak, hanem például házastárs vagy szülő javára is köthető ilyen megállapodás. 

Fontos ugyanakkor, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő így nem pótolható.

A Magyar Államkincstár kitér arra, hogy mely életszakaszok számíthatók be utólag: például 

  • az 1998 előtti nappali felsőoktatási évek, 
  • a kötelező katonai vagy polgári szolgálat, 
  • sőt egyes külföldön ledolgozott időszakok is. 

A megállapodás díja általában a mindenkori minimálbér 22 százaléka, speciális esetekben (például GYES idejére) ennél kevesebb. A folyamatot a lakóhely szerinti kormányhivatalnál lehet elindítani, de mielőtt bárki fizetne, érdemes lekérni a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból a jelenlegi szolgálati idejét.

További részletek a nyugdíjról – például pontos szabályok, határidők és gyakori buktatók – a vaol.hu teljes cikkében olvashatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu