Ne legyen kevesebb a nyugdíja: így pótolhatja a szolgálati időt

Sokan csak a nyugdíj előtt szembesülnek azzal, hogy nem érik el a szükséges szolgálati évek számát. Pedig a hiányzó időszakokat nem muszáj elengedni: van lehetőség a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására – hívja fel a figyelmet a vaol.hu cikke.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő hiánypótlására van megoldás. Illusztráció: Shutterstock

Mi határozza meg a nyugdíj összegét?

A nyugdíj mértékét alapvetően két tényező határozza meg: az életünk során szerzett, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmek átlaga, valamint a szolgálati idő hossza. Ez utóbbi nem csak a klasszikus munkaviszonyt jelenti: beleszámít például

a táppénz,

a gyermekgondozási ellátások,

az ápolási díj

vagy akár a rehabilitációs járadék is.

Ha azonban így is marad pár év vagy hónap, az utólagos pótlásra van hivatalos lehetőség.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására, itt a megoldás!

Akik éppen nem állnak biztosítási jogviszonyban, úgynevezett nyugdíjbiztosítási megállapodást köthetnek. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó időre önkéntesen járulékot fizethetünk, így a szolgálati évek bővülnek, és a későbbi nyugdíj összege is kedvezőbb lehet. Ráadásul nemcsak saját magunknak, hanem például házastárs vagy szülő javára is köthető ilyen megállapodás.

Fontos ugyanakkor, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő így nem pótolható.

A Magyar Államkincstár kitér arra, hogy mely életszakaszok számíthatók be utólag: például

az 1998 előtti nappali felsőoktatási évek,

a kötelező katonai vagy polgári szolgálat,

sőt egyes külföldön ledolgozott időszakok is.

A megállapodás díja általában a mindenkori minimálbér 22 százaléka, speciális esetekben (például GYES idejére) ennél kevesebb. A folyamatot a lakóhely szerinti kormányhivatalnál lehet elindítani, de mielőtt bárki fizetne, érdemes lekérni a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból a jelenlegi szolgálati idejét.

További részletek a nyugdíjról – például pontos szabályok, határidők és gyakori buktatók – a vaol.hu teljes cikkében olvashatók.