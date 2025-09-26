56 perce
Ne legyen kevesebb a nyugdíja: így pótolhatja a szolgálati időt
A nyugdíj összege nagyrészt az eltöltött évek határozzák meg, de mit lehet tenni, ha hiányos a szolgálati idő? A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő sok tényezőből tevődhet össze, ezeket összegyűjtöttük cikkünkben. Nézzük meg, mi adható be a hiány pótlására törvényesen.
Sokan csak a nyugdíj előtt szembesülnek azzal, hogy nem érik el a szükséges szolgálati évek számát. Pedig a hiányzó időszakokat nem muszáj elengedni: van lehetőség a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására – hívja fel a figyelmet a vaol.hu cikke.
Mi határozza meg a nyugdíj összegét?
A nyugdíj mértékét alapvetően két tényező határozza meg: az életünk során szerzett, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmek átlaga, valamint a szolgálati idő hossza. Ez utóbbi nem csak a klasszikus munkaviszonyt jelenti: beleszámít például
- a táppénz,
- a gyermekgondozási ellátások,
- az ápolási díj
- vagy akár a rehabilitációs járadék is.
Ha azonban így is marad pár év vagy hónap, az utólagos pótlásra van hivatalos lehetőség.
A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő pótlására, itt a megoldás!
Akik éppen nem állnak biztosítási jogviszonyban, úgynevezett nyugdíjbiztosítási megállapodást köthetnek. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó időre önkéntesen járulékot fizethetünk, így a szolgálati évek bővülnek, és a későbbi nyugdíj összege is kedvezőbb lehet. Ráadásul nemcsak saját magunknak, hanem például házastárs vagy szülő javára is köthető ilyen megállapodás.
Fontos ugyanakkor, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő így nem pótolható.
A Magyar Államkincstár kitér arra, hogy mely életszakaszok számíthatók be utólag: például
- az 1998 előtti nappali felsőoktatási évek,
- a kötelező katonai vagy polgári szolgálat,
- sőt egyes külföldön ledolgozott időszakok is.
A megállapodás díja általában a mindenkori minimálbér 22 százaléka, speciális esetekben (például GYES idejére) ennél kevesebb. A folyamatot a lakóhely szerinti kormányhivatalnál lehet elindítani, de mielőtt bárki fizetne, érdemes lekérni a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásból a jelenlegi szolgálati idejét.
További részletek a nyugdíjról – például pontos szabályok, határidők és gyakori buktatók – a vaol.hu teljes cikkében olvashatók.
Bárki lekérdezheti a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejét: lépésről lépésre mutatjuk