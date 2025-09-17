Tényleg pörög a bunkofonok piaca? Az idősek szeretik, de a fiataloknak is jó alternatíva lehet

A tapasztalatok szerint két trend bontakozott ki az utóbbi időben. Egyesek vagy egy régi, jól bevált modellt használnak évekig és arra esküsznek, és ezért hajlandóak akár többet is fizetni a használt piacon, vagy vesznek egy bunkofont újonnan, hiszen bizonyos gyártók rájöttek, hogy létezik egy piaci rés, akiknek nincs szükségük okostelefonra. Ők azok, akik nem akarnak már beletanulni az új technológiákba vagy besokalltak az állandó netes jelenléttől, és inkább a nyomógombos telefonokat választják.

Újra divatba jött volna a nyomógombos telefon? Békésben egyelőre nem ezt tapasztalják. Forrás: Shutterstock

Választék van, vevő már kevesebb a nyomógombos telefonokra

Megkérdeztük az egyik békéscsabai mobiltelefon-üzletet, hogy mennyire népszerűek náluk a bunkofonok. Tárnyik Ferenc, a Multi Mobil Shop tulajdonosa elmondta, az okostelefonok mellett ők is árulnak nyomógombos mobilokat, főként Nokiák vannak náluk, de megtalálhatóak az ún. nagyitelefonok is, melyekből több fajtát is lehet választani. Megjegyezte, hogy az új klasszikus Nokiák nagyon hasonlóan működnek, mint a finn gyártó 20-30 évvel ezelőtti modelljei, emiatt is veszik sokan őket, bár állítása szerint azért nincs tolongás ezekért a telefonokért.

– Szinte csak az idősebb korosztály, vagyis a hatvan év fölöttiek érdeklődnek a régi típusú telefonok iránt, mégpedig azért, mert ők ebben szocializálódtak, ezt használják évtizedek óta, soha nem volt okostelefonjuk, és úgy látom, hogy negyven százalékuknak nincs is rá igénye – fogalmazott.

Hozzátette, használtat nem is forgalmaznak ezekből a nyomógombos készülékekből, mert újonnan sem túl drágák, így igazából nem érné meg nekik. A klasszikus, retró modellek pedig szerinte ritkák már és nehezen javíthatóak.

Vannak szülők, akik direkt vesznek bunkofont a gyereküknek

Nagyjából ugyanezt erősítette meg kérdésünkre egy másik, gyulai mobiltelefonos bolt is. Ők azt mondták, hogy szintén tartanak nyomógombos telefonokat, de azokból kizárólag csak új modelleket árulnak, mert a régi, elavult technológiájú készülékek nem túl megbízhatóak. Náluk is csak az idősebb korosztály keresi a klasszikus kinézetű telefonokat, állításuk szerint még egy fiatalnak sem adtak el hasonlót. Maximum arra volt csak példa náluk, hogy egy-egy szülő szándékosan ilyen mobilt választott a gyermekének azért, hogy kevesebbet nyomkodja azt, de elérhető legyen.