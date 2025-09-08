Ezekben a boltokban csapnak le a héten a NAV-osok

Az Adótraffipax szerint szeptember 8. és 12. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a tanszerárusoknál és a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. Persze mindez nem jelenti azt, hogy máshova nem térhetnek be, de a fentiek a kiemelt területek ezen a héten.