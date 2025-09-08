szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóellenőrzések

1 órája

Ezekben a boltokban csapnak le a héten a NAV-osok

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#tanszerárus#Adótraffipax#pénztárgép#pékség

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal előre jelzi, hol várhatóak kiemelt ellenőrzések egy-egy héten Békésben. Mutatjuk, most merre járnak a revizorok.

Beol.hu
Ezekben a boltokban csapnak le a héten a NAV-osok

A pénztárgép használatát is ellenőrzik.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Az Adótraffipax szerint szeptember 8. és 12. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a tanszerárusoknál és a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. Persze mindez nem jelenti azt, hogy máshova nem térhetnek be, de a fentiek a kiemelt területek ezen a héten.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu