Adóellenőrzések
1 órája
Ezekben a boltokban csapnak le a héten a NAV-osok
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal előre jelzi, hol várhatóak kiemelt ellenőrzések egy-egy héten Békésben. Mutatjuk, most merre járnak a revizorok.
A pénztárgép használatát is ellenőrzik.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum
Az Adótraffipax szerint szeptember 8. és 12. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a tanszerárusoknál és a pékségekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. Persze mindez nem jelenti azt, hogy máshova nem térhetnek be, de a fentiek a kiemelt területek ezen a héten.
