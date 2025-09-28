szeptember 28., vasárnap

Ez nem semmi! Milliós gépre lehet licitálni a NAV árverésén

Egy nem igazán olcsó gép kerül kalapács alá – féláron. A NAV online árverésén most a licit 1,1 millió forinttól indult.

Beol.hu

Egy egyetemes multifunkciós habverő gép került kalapács alá a NAV árverésén. A Kermix habverő gép egy keverő kanállal, 60 literes üsttel működtethető, és 100 kilogramm alapanyagot tud egyszerre összedolgozni. Aki nagyban akar habot gyártani, az legyen olyan, mint a rossz szappan: ne habozzon, hanem licitáljon.

A keverőgépreszeptember 29-ig lehet licitálni a NAV árverésén.
A NAV árverésén szepember 29-ig lehet licitálni a keverőgépre. Fotó: arveres.nav.gov.hu

NAV árverésén a licit április 12-én indul

A keverőgépre szeptember 26-tól négy napig tehető érvényes ajánlat a NAV árverési oldalán, amit kétféleképpen lehet megtenni. Egyrészt konkrét összeggel, másrészt automatikus ajánlatétellel, ez esetben a licitálónak meg kell adni az általa legmagasabbnak vélt árat, és a rendszer – a beállított mértékkel, az aktuálisan legmagasabb ajánlat összegéhez képest – automatikusan emeli az ajánlatot, legfeljebb a limitösszeg erejéig.

A keverőgép mellett több mint ezer egyéb lefoglalt ingó, ingatlan vagyontárgy, vagy a vám- és bűnügyi szakterület eljárásaiból származó ingó tételre is tehető ajánlat a webes felületen. Minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivétel az engedéllyel tartható ingóságok, illetve értékpapírok. Az elektronikus árverésen az vehet részt, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrál a hivatal oldalán.

Az árverés szeptember 29-én, 21 órakor zárul

A nyertesnek nyolc napja van arra, hogy a felajánlott vételárat kifizesse, és tizenöt napon belül el kell szállítania a tételt. A megtett ajánlat nem vonható vissza. Ha a nyertes nem fizet, akkor kizárják, további árveréseken nem vehet részt mindaddig, amíg nem rendezi tartozását. Ha egyedül vett részt az árverésen, a felajánlott teljes összeget kell kifizetnie, ha több résztvevő is volt, akkor a sorrendben következő ajánlatevő licitje és a saját felajánlott vételár különbözetét kell állnia.

Fontos tudni, hogy az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság nem vállal felelősséget.

Legutóbb is érdemes volt böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV árverési felületét, ugyanis a lefoglalt ingóságok között több érdekesség is felbukkant.

 

