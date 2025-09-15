szeptember 15., hétfő

Adategyeztetési kampány

1 órája

Nullás bevallás forgalom mellett: kérdéseket tesznek fel az adórevizorok

Vajon mi áll a háttérben? Szeptembertől a NAV újabb kérdésekkel lép fel azokkal szemben, akiknél eltérés mutatkozik az online számlák és az áfabevallás között.

Beol.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a hétfőn újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások közötti eltérések tisztázására. Ezúttal azok a vállalkozások kapnak értesítést, amelyek idén júliusban forgalmat jelentettek az online számlarendszerben, de áfabevallásuk nullás volt.

Illusztráció: Shutterstock

NAV: az eltérések hátterében számos ok állat

Az adóhivatal szerint a fentiek oka egyszerű adminisztrációs vagy kitöltési hiba, de akár figyelmetlenség is. Ugyanakkor az adategyeztetés segítségével a NAV az esetleges csalárd adózók kiszűrését is meg tudja valósítani. A hivatal célja, hogy a problémák gyorsan feltárásra kerüljenek, és a cégek lehetőséget kapjanak arra, hogy önként korrigálják a hibákat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már megtették a szükséges módosításokat, vagy ha szerintük az eltérés nem valós.

A folyamat teljes egészében online zajlik, és a vállalkozásoknak 15 nap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Azok, akik nem reagálnak, akár 300 ezer forintos bírságra és egy hosszabb, részletes revízióra számíthatnak. Ezzel szemben a hatósággal együttműködő cégek szankció nélkül rendezhetik az eltéréseket.

 

 

