Pocok- és madárkár

1 órája

Ha ez így megy tovább, mákjuk lesz a gazdáknak

Nagy a pörgés a határban. Aratják a napraforgót és a kukoricát – már ahol egyáltalán termett – zajlik a magágy-előkészítés, néhol már vetik az őszi árpát, a repce 95 százaléka pedig már a földben van. Az őszi káposztarepce sikernövénynek tűnik, több helyen már ki is kelt.

Nyemcsok László

A napraforgó aratása 65-75 százalék körül alakul Békés vármegyében, de például Gyula környékén kevesebb, mint 45 százalék, a vármegyei termésátlag 1,8 t/ha. A hozamok nagy szórást mutatnak, Szeghalom és Gyula környékén jobb eredmények születtek (volt csapadék), míg Orosháza, Gyomaendrőd környékén a leggyengébb eredmények mutatkoznak. Többek között ez is elhangzott a Békés vármegyei aratási bizottság kedd délutáni, békéscsabai ülésén.

A napraforgó hozamai is többnyire gyengék
A napraforgó hozamai is többnyire gyengék, de még így is jóval jobbak a kukoricánál. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Ahogy a napraforgó esetében, a kukoricánál is nagyok az eltérések

Bozó József, a Nemzetei Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei alelnöke, a bizottság elnöke hangsúlyozta, ahogy a napraforgó, úgy a kukorica betakarításánál is nagyok az eltérések, Békéscsaba és Gyula környékén 20, Orosháza környékén 50 százaléknál tart a tengeri aratása, a termésátlag 2 t/ha körül alakul. A legkisebb hozamot Orosháza környékéről (1 t/ha), míg magasabbat Szeghalom környékéről (2,5 t/ha) jelentettek. A silózott terület nagysága mintegy 2500 hektár.

A mák vetésterülete az utóbbi években nőtt

Elhangzott, a kukoricatermés katasztrofális Békésben, így a gazdák vélhetően az őszi vetésű növényekhez nyúlnak, a mák vetésterülete az utóbbi években nőtt, illetve a repce vetésterülete is növekedést mutat, az időjárási viszonyok miatt.

A lokális csapadék sokat számított a napraforgónál

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezetek vezetői által megadott adatokról. Elmondta, a lokális csapadék sokat számított a napraforgónál. Dobozon 2,8 t/ha termést várnak, Körösladányban 800 hektár területen 2 t/ha termésátlaggal számolnak. Gádoros 2,5 t/ha, Bucsa 2,8 t/ha, Kétegyháza 2 t/ha termésátlagot hozott. Az öntözött napraforgó 4,7 t/ha, azonban a minősége gyengébb. A kukoricával kapcsolatban kiemelte, a gazdák nem feltétlenül akarnak silózni, szárzúzni, nincs nagy előrehaladás a betakarításban.

A cirokban jelentős mezei pocok és madárkár mutatkozik

Barabás Béla kitért arra, az őszi borsó területe jelentősen nőni fog, míg a cirok visszaesik. A cirokban jelentős mezei pocok és madárkár mutatkozik. Brlázs Róbert, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse, az Orosházi Gazdakör elnöke elmondta, a gazdák alternatívákat keresnek, milyen növényt termesszenek.

Fontos határidő közeleg

A felvásárlási árak is terítékre kerültek, 

  • a kukorica átvételi ára 70 000 -72 000 Ft/t, 
  • a napraforgóé: 175 000 - 188 000 Ft/t. 

Dr. Csikós Sándor a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya részéről hangsúlyozta, a jogszerű földhasználat vizsgálatok zajlanak, a kárenyhítési hozzájárulás befizetésének pedig szeptember 30-ig be kell érkeznie, jóvá kell íródnia a Kincstár számláján.

Az ügyfélközpontúságot, a gazdabarát szemléletet tartották szem előtt

Farkas Csaba, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának osztályvezetője arról tájékoztatott, hogy az agrárkár-enyhítési program során az idei évben eddig 6 100 körüli kérelem érkezett be néhány hónap alatt. A kérelmek elbírálása során az ügyfélközpontúságot, a gazdabarát szemléletet tartották szem előtt. Kollégái mindent megtettek annak érdekében, hogy a szemlék minél hamarabb megtörténjenek, az eredmények elkészüljenek.

A beadott kérelmekből mintegy 6 050 döntés már megszületett, és kiküldték az ügyfelek részére, ez 98 százalékos feldolgozottságot jelent. Ez meghaladja a környező, szintén aszállyal sújtott vármegyék feldolgozottsági adatait. A beadási határidőből néhány nap van hátra, naponta 4-7 db kérelem érkezik. A feldolgozott kérelmek elfogadottsága 92 százalék. A maradék tekintetében jellemzően a gazdák nem tartották be a jogszabályban foglalt határidőket. A következő feladat a kifizetési kérelmek feldolgozása lesz.

 

 

