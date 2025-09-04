szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

19°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vendégváró évszakváltás

58 perce

Imádják a svédek is ezt a helyet, ők sem a trópusi forróságban fürdőznek

Címkék#élmény#kánikula#vonzerő#Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping#retró

Egyedülálló, ezt állítják a rajongói. Valóban a nagybánhegyesi fürdő egyetlen medencéjével világhódító. Becsalogatott bennünket is, hiszen azt hallottuk, itt akkor vesz lendületet a fürdőszezon, amikor ősziesre vált az idő.

Csete Ilona

Micsoda csodás, takaros hely – ez volt az első benyomásunk. A nagybánhegyesi fürdő az a híres fürdő, ahova mi a trópusi kánikula napján, a 38 Celsius fokos melegben is ellátogattunk. Kiderült, a 35 Celsius fokos, híresen jó termálvíz rajongói kicsit később, ősztől jönnek. Még Svédországból, Németországból és a szomszédos Romániából is úti cél ez a dél-békési község. 

A nagybánhegyesi fürdő épülete
A legek fürdője a nagybánhegyesi fürdő: az ősz, a tél meghozza a nagy forgalmat. A szerző felvétele

És valóban: a Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping egyedülálló élményt kínál mindazoknak, akik a nyugodt, retró hangulatú fürdőzést részesítik előnyben.

Ilyen a nagybánhegyesi fürdő és a termálkincse is különleges

E fürdő különlegessége, hogy Magyarország legkisebb termálfürdőjeként tartják számon, így ideális választás a csendes pihenésre vágyóknak.

A hely adottságairól Farkas Sándor polgármesterrel beszélgettünk, aki elárulta, attól is kivételes a fürdőjük, hogy nem hétköznapokon, hanem pénteken, szombaton és vasárnap fogadja a vendégeket.

– A Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. a fürdő üzemeltetője, a termálkútra használati joga van az önkormányzatnak. Anda Attila 2012 óta ügyvezető, idén tavasszal újabb öt évre bizalmat szavazott a szakembernek képviselő-testületünk. Olyan a mi fürdőnk, hogy nem igényel önkormányzati támogatást. Igaz, a pandémia időszakában kellett némi segítség bevétel hiányában. Ám addig és azóta is népszerű a nagybánhegyesi fürdő, vendégköre állandó, de folyamatosan bővül is, sokan érkeznek hozzánk a határon túlról. A víz gyógyhatású – mesélte a település vezetője.

Ahogy már említettük, aki belép az előtérbe, annak nosztalgikus hangulata támad. Tagadhatatlan, a retrónak nagy divatja van, ám a nagybánhegyesiek takaros, rendezett fürdőjük modernizációját szem előtt tartják. A fejlesztések nyomai mindenütt fellelhetők: Leader-pályázaton 10 millió forintot nyertek, ebből elkészítették a modern árnyékoló szerkezetet, amihez az önkormányzat is biztosított plusz forrást. Más pályázattal pedig eszközfejlesztést valósítottak meg. Önerőből a kft. szaunát alakított ki a kempingben, amivel bővítették szolgáltatásaik körét.

A nagybánhegyesi fürdő termálvízében fürdenek a pihenni vágyók
Európa számos országából felkeresik Nagybánhegyes fürdőjét, kempingjét. A szerző felvétele

Gyógyhatású víz, kemping vonz sok külföldit

Ottjártunkkor a kempingben is szétnéztünk. Az árnyékot adó lombos fák alatt lakókocsis vendégek pihentek. Megtudtuk, sok külföldi így érkezik ide.

Anda Attila elárulta az igazi vonzerejét a „legek” fürdőjének: nem a kánikula, hanem az őszi, téli időszak jelenti nálunk a legkomolyabb vonzerőt.

– Törzsvendégeink – a helyiek mellett például a hollandok, a németek, a svédek – terápiás jelleggel, hosszabb időre jönnek. Áprilistól itt vannak, fürdőznek, a kánikula idején hazatérnek, ősszel pedig ismét bennünket választanak. Nálunk a téli időszak igazán húzós. Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. Minden este leengedjük, fertőtlenítés után cseréljük medencénkben a vizet. Arra törekszünk, minél szélesebb szolgáltatási körrel tudjuk a vendégigényeket kielégíteni  – tudtuk meg az ügyvezetőtől.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu