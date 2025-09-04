58 perce
Imádják a svédek is ezt a helyet, ők sem a trópusi forróságban fürdőznek
Egyedülálló, ezt állítják a rajongói. Valóban a nagybánhegyesi fürdő egyetlen medencéjével világhódító. Becsalogatott bennünket is, hiszen azt hallottuk, itt akkor vesz lendületet a fürdőszezon, amikor ősziesre vált az idő.
Micsoda csodás, takaros hely – ez volt az első benyomásunk. A nagybánhegyesi fürdő az a híres fürdő, ahova mi a trópusi kánikula napján, a 38 Celsius fokos melegben is ellátogattunk. Kiderült, a 35 Celsius fokos, híresen jó termálvíz rajongói kicsit később, ősztől jönnek. Még Svédországból, Németországból és a szomszédos Romániából is úti cél ez a dél-békési község.
És valóban: a Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping egyedülálló élményt kínál mindazoknak, akik a nyugodt, retró hangulatú fürdőzést részesítik előnyben.
Ilyen a nagybánhegyesi fürdő és a termálkincse is különleges
E fürdő különlegessége, hogy Magyarország legkisebb termálfürdőjeként tartják számon, így ideális választás a csendes pihenésre vágyóknak.
A hely adottságairól Farkas Sándor polgármesterrel beszélgettünk, aki elárulta, attól is kivételes a fürdőjük, hogy nem hétköznapokon, hanem pénteken, szombaton és vasárnap fogadja a vendégeket.
– A Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. a fürdő üzemeltetője, a termálkútra használati joga van az önkormányzatnak. Anda Attila 2012 óta ügyvezető, idén tavasszal újabb öt évre bizalmat szavazott a szakembernek képviselő-testületünk. Olyan a mi fürdőnk, hogy nem igényel önkormányzati támogatást. Igaz, a pandémia időszakában kellett némi segítség bevétel hiányában. Ám addig és azóta is népszerű a nagybánhegyesi fürdő, vendégköre állandó, de folyamatosan bővül is, sokan érkeznek hozzánk a határon túlról. A víz gyógyhatású – mesélte a település vezetője.
Ahogy már említettük, aki belép az előtérbe, annak nosztalgikus hangulata támad. Tagadhatatlan, a retrónak nagy divatja van, ám a nagybánhegyesiek takaros, rendezett fürdőjük modernizációját szem előtt tartják. A fejlesztések nyomai mindenütt fellelhetők: Leader-pályázaton 10 millió forintot nyertek, ebből elkészítették a modern árnyékoló szerkezetet, amihez az önkormányzat is biztosított plusz forrást. Más pályázattal pedig eszközfejlesztést valósítottak meg. Önerőből a kft. szaunát alakított ki a kempingben, amivel bővítették szolgáltatásaik körét.
Gyógyhatású víz, kemping vonz sok külföldit
Ottjártunkkor a kempingben is szétnéztünk. Az árnyékot adó lombos fák alatt lakókocsis vendégek pihentek. Megtudtuk, sok külföldi így érkezik ide.
Anda Attila elárulta az igazi vonzerejét a „legek” fürdőjének: nem a kánikula, hanem az őszi, téli időszak jelenti nálunk a legkomolyabb vonzerőt.
– Törzsvendégeink – a helyiek mellett például a hollandok, a németek, a svédek – terápiás jelleggel, hosszabb időre jönnek. Áprilistól itt vannak, fürdőznek, a kánikula idején hazatérnek, ősszel pedig ismét bennünket választanak. Nálunk a téli időszak igazán húzós. Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas. Minden este leengedjük, fertőtlenítés után cseréljük medencénkben a vizet. Arra törekszünk, minél szélesebb szolgáltatási körrel tudjuk a vendégigényeket kielégíteni – tudtuk meg az ügyvezetőtől.
