Imádják a svédek is ezt a helyet, ők sem a trópusi forróságban fürdőznek

Micsoda csodás, takaros hely – ez volt az első benyomásunk. A nagybánhegyesi fürdő az a híres fürdő, ahova mi a trópusi kánikula napján, a 38 Celsius fokos melegben is ellátogattunk. Kiderült, a 35 Celsius fokos, híresen jó termálvíz rajongói kicsit később, ősztől jönnek. Még Svédországból, Németországból és a szomszédos Romániából is úti cél ez a dél-békési község.

A legek fürdője a nagybánhegyesi fürdő: az ősz, a tél meghozza a nagy forgalmat. A szerző felvétele

És valóban: a Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping egyedülálló élményt kínál mindazoknak, akik a nyugodt, retró hangulatú fürdőzést részesítik előnyben.

Ilyen a nagybánhegyesi fürdő és a termálkincse is különleges

E fürdő különlegessége, hogy Magyarország legkisebb termálfürdőjeként tartják számon, így ideális választás a csendes pihenésre vágyóknak.

A hely adottságairól Farkas Sándor polgármesterrel beszélgettünk, aki elárulta, attól is kivételes a fürdőjük, hogy nem hétköznapokon, hanem pénteken, szombaton és vasárnap fogadja a vendégeket.

– A Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. a fürdő üzemeltetője, a termálkútra használati joga van az önkormányzatnak. Anda Attila 2012 óta ügyvezető, idén tavasszal újabb öt évre bizalmat szavazott a szakembernek képviselő-testületünk. Olyan a mi fürdőnk, hogy nem igényel önkormányzati támogatást. Igaz, a pandémia időszakában kellett némi segítség bevétel hiányában. Ám addig és azóta is népszerű a nagybánhegyesi fürdő, vendégköre állandó, de folyamatosan bővül is, sokan érkeznek hozzánk a határon túlról. A víz gyógyhatású – mesélte a település vezetője.

Ahogy már említettük, aki belép az előtérbe, annak nosztalgikus hangulata támad. Tagadhatatlan, a retrónak nagy divatja van, ám a nagybánhegyesiek takaros, rendezett fürdőjük modernizációját szem előtt tartják. A fejlesztések nyomai mindenütt fellelhetők: Leader-pályázaton 10 millió forintot nyertek, ebből elkészítették a modern árnyékoló szerkezetet, amihez az önkormányzat is biztosított plusz forrást. Más pályázattal pedig eszközfejlesztést valósítottak meg. Önerőből a kft. szaunát alakított ki a kempingben, amivel bővítették szolgáltatásaik körét.