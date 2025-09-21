szeptember 21., vasárnap

Év birtoka

3 órája

Anya, lánya vezeti a legszebb magyarországi növénytermesztő birtokot

Békés vármegyébe került a díj, szoros volt a verseny a szántóföldi növénytermesztők között. A zsűri döntésének értelmében a Mezőhegyesi Agrár Zrt. lett ebben az évben Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka.

Csete Ilona

A Magyarország Legszebb Birtoka Kitüntető Díj 2025-ös kiírásban idén is szoros verseny alakult ki a szántóföldi növénytermesztők között. A zsűri döntött, a díj, Békés vármegyébe került, a Mezőhegyesi Agrár Zrt. lett ebben az évben Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka.

Mezőhegyesi Agrár Zrt lett Magyarország legszebb növénytermesztő birtok
A Mezőhegyesi Agrár Zrt Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka lett 2025-ben. Fotó: Facebook

Ritkán látni akkora birtokot, ahol ekkora precizitás uralkodik. És még ritkább, hogy mindezt két női vezető, Deák Hajnalka és lánya, Henrietta vezeti.

Mezőhegyesi Agrár Zrt a díjazott

Pedig a Mezőhegyesi Agrár Zrt. telephelyén első pillantásra is látszik: itt rend van. És nemcsak gépsoron és táblahatáron, hanem a gondolkodásban és a célokban is.

A család a 90-es években kezdett gazdálkodni, amely eredményeképpen a Mezőhegyesi Agrár Zrt. 2019 februárjában kezdte meg hivatalosan működését, ahol a tudás és a földszeretet generációk óta öröklődik. Az egykori cukorgyári kísérleti telep ma 13 ezer 500 tonna tárolókapacitással, szárítóval, silórendszerrel, precíziós gépparkkal működik – minden, amit a modern mezőgazdaság megkövetel, megtalálható itt, egy erdő ölelte telepen, ahol rózsák virágoznak a 99 éves, árkádos épületek mellett.

Ahogy arról az agrotrend.hu írt, a társaság fő profilja a szántóföldi növénytermesztés.

Mezőhegyesi Agrár Zrt birtoka
Erdő ölelte telep, ahol rózsák virágoznak a 99 éves, árkádos épületek mellett. Fotó: BMH

A gazdaságot két hölgy vezeti

A gazdaság több, mint egy termelőüzem, komplex szolgáltatást nyújt a környékbeli kistermelőknek. A gazdaság együtt él és működik a környezetével, a termelés körforgásos: szármaradványt bedolgoznak, hulladékot szelektíven gyűjtenek, és amit lehet, visszaforgatnak az élő rendszerekbe a biodiverzitást szem előtt tartva. 

Deák Hajnalka vallja: a környezetvédelem nem választás, hanem kötelesség – az unokáikért. Már gyerekkora óta a szántóföldeken nőtt fel, agrármérnökként ő viszi tovább azt, amit a család megálmodott.

 

 

