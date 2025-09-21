3 órája
Anya, lánya vezeti a legszebb magyarországi növénytermesztő birtokot
Békés vármegyébe került a díj, szoros volt a verseny a szántóföldi növénytermesztők között. A zsűri döntésének értelmében a Mezőhegyesi Agrár Zrt. lett ebben az évben Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka.
A Magyarország Legszebb Birtoka Kitüntető Díj 2025-ös kiírásban idén is szoros verseny alakult ki a szántóföldi növénytermesztők között. A zsűri döntött, a díj, Békés vármegyébe került, a Mezőhegyesi Agrár Zrt. lett ebben az évben Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka.
Ritkán látni akkora birtokot, ahol ekkora precizitás uralkodik. És még ritkább, hogy mindezt két női vezető, Deák Hajnalka és lánya, Henrietta vezeti.
Mezőhegyesi Agrár Zrt a díjazott
Pedig a Mezőhegyesi Agrár Zrt. telephelyén első pillantásra is látszik: itt rend van. És nemcsak gépsoron és táblahatáron, hanem a gondolkodásban és a célokban is.
A család a 90-es években kezdett gazdálkodni, amely eredményeképpen a Mezőhegyesi Agrár Zrt. 2019 februárjában kezdte meg hivatalosan működését, ahol a tudás és a földszeretet generációk óta öröklődik. Az egykori cukorgyári kísérleti telep ma 13 ezer 500 tonna tárolókapacitással, szárítóval, silórendszerrel, precíziós gépparkkal működik – minden, amit a modern mezőgazdaság megkövetel, megtalálható itt, egy erdő ölelte telepen, ahol rózsák virágoznak a 99 éves, árkádos épületek mellett.
Ahogy arról az agrotrend.hu írt, a társaság fő profilja a szántóföldi növénytermesztés.
A gazdaságot két hölgy vezeti
A gazdaság több, mint egy termelőüzem, komplex szolgáltatást nyújt a környékbeli kistermelőknek. A gazdaság együtt él és működik a környezetével, a termelés körforgásos: szármaradványt bedolgoznak, hulladékot szelektíven gyűjtenek, és amit lehet, visszaforgatnak az élő rendszerekbe a biodiverzitást szem előtt tartva.
Deák Hajnalka vallja: a környezetvédelem nem választás, hanem kötelesség – az unokáikért. Már gyerekkora óta a szántóföldeken nőtt fel, agrármérnökként ő viszi tovább azt, amit a család megálmodott.
