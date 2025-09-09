Megszűnt a balesetveszély, új járdákat adtak át

Az érintett kondorosi utcákban a burkolat rendkívül rossz állapotú, hiányos, repedezett, kátyús, gödrös volt, ez nehezítette a közlekedést és balesetveszélyt jelentett. Így teljes pályaszerkezetben, szakaszosan elbontották a burkolatot, és helyette 80 cm szélességű, 10 cm vastagságú, új, öntött betonjárdát létesítettek.

Új járdák építését végezték el KondorosonFotó: Ribárszki Péter/Facebook

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere elmondta, a Széchenyi utcában 97 méter hosszúságban, a Kölcsey utca és az Aradi út között; a Rózsa térnél 58 métert hosszúságban, a Kölcsey utca és az Aradi út között; a Szabadság utcában 155 méter hosszúságban, a Mátyás Király utca és az Aradi út között építettek új járdát, a kivitelezést a helyi Épcenter Kft. végezte.