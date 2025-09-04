Nincs akadály
2 órája
Elkészültek az átjáró felújításával, zavartalanul lehet közlekedni
Ez egy forgalmas vasúti átjáró, a város központjának az eléréséhez ezt rengetegen használják. A napokban felújították.
Csupán két nap kellett a kivitelezésre. Ahogy a MÁV ígérte, szeptember 2-án, kedd reggel lezárták és szeptember 4-én, csütörtök reggeltől már zavartalanul használhatják a közlekedők Orosházán a Huba utcai vasúti átjárót.
Ebben a vasúti átjáróban, a 3. vágány alatt talpfákat cseréltek vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét is kicserélték a szomszédos vágányokig.
