Nincs akadály

2 órája

Elkészültek az átjáró felújításával, zavartalanul lehet közlekedni

Ez egy forgalmas vasúti átjáró, a város központjának az eléréséhez ezt rengetegen használják. A napokban felújították.

Csete Ilona

Csupán két nap kellett a kivitelezésre. Ahogy a MÁV ígérte, szeptember 2-án, kedd reggel lezárták és szeptember 4-én, csütörtök reggeltől már zavartalanul használhatják a közlekedők Orosházán a Huba utcai vasúti átjárót.

Csütörtök reggeltől ismét zavartalan a közlekedés az átjáróban. A szerző felvétele

Ebben a vasúti átjáróban, a 3. vágány alatt talpfákat cseréltek vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét is kicserélték a szomszédos vágányokig.

 

 

