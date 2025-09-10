Nem kell akrobatikázni: kipróbáltuk a megemelt peront a vasútállomáson - videóval

A pályamunkálatoknak köszönhetően megszüntették a sebességkorlátozásokat, majd 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelték az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés: az eddigi 80 százalék körüli menetrendszerűségről 90 százalékra javulhat a pontosság, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét. A MÁV arról is beszámolt közleményében, hogy a nyári felújítás az utolsó üteme volt a Szeged-Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési munkának, ennek eredményeként Hódmezővásárhely és Orosháza között is teljes hosszban hézagnélküli vágányt alakítottak ki és szinte teljesen megszüntették a pályaállapot miatti sebességkorlátozásokat. Az orosházi állomáson végzett munkálatoknak köszönhetően pedig már könnyebb a felszállás a vonatokra.

Az orosházi utazóknak régi vágya valóra vált. A szerző felvétele

A MÁV az utazók kényelméért fejleszt

A Szeged-Békéscsaba térségében vonattal utazók szemmel láthatóan könnyebben megoldják a vonatokról való le- és a vonatokra való felszállást. 15 centis peronemelés történt, amiről a helyszínen Raffai János polgármester is meggyőződött és arra emlékeztetett, hogy a MÁV vezetőivel decemberben elkezdett párbeszéd és egyeztetés igen hamar eredményt hozott.

– Hivatalba lépésem után szinte az első utam a MÁV területi igazgatójához vezetett. Az volt a város kérése, hogy a felújítások sorába vegyék napirendre a peronok megemelését a komfortosabb, biztonságosabb fel- és leszállások érdekében. Rengetegen utaznak ezen a vonalon nap mint nap és sokan koruk, egészségi állapotuk, vagy csomagjaik nagysága, menyisége miatt bizony akadályoztatva vannak akkor, amikor a magas vonatszerelvényre fel kell kapaszkodniuk, vagy onnan le kell jutniuk. Látható a változás, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki az 1-2. és a 2-3. vágányok között, a felújított peronokat szeptember 5-től használhatják az utasok. Működik a dolog, rendkívül sokat segít ez azoknak is, akik eddig ezek miatt nem tudták igénybe venni a MÁV szolgáltatásait – nyilatkozta a városvezető, miközben megérkezett a Szegedről Békéscsabára és a Békéscsabáról Szegedre tartó személyvonat is. Érzékelhető volt, hogy az utasok dolga mennyivel egyszerűbb az emelt peronon.