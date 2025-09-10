58 perce
Nem kell akrobatikázni: kipróbáltuk a megemelt peront a vasútállomáson - videóval
Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. Egy hete az utazóközönség már élvezheti a MÁV fejlesztésének eredményét.
A pályamunkálatoknak köszönhetően megszüntették a sebességkorlátozásokat, majd 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelték az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés: az eddigi 80 százalék körüli menetrendszerűségről 90 százalékra javulhat a pontosság, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét. A MÁV arról is beszámolt közleményében, hogy a nyári felújítás az utolsó üteme volt a Szeged-Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési munkának, ennek eredményeként Hódmezővásárhely és Orosháza között is teljes hosszban hézagnélküli vágányt alakítottak ki és szinte teljesen megszüntették a pályaállapot miatti sebességkorlátozásokat. Az orosházi állomáson végzett munkálatoknak köszönhetően pedig már könnyebb a felszállás a vonatokra.
A MÁV az utazók kényelméért fejleszt
A Szeged-Békéscsaba térségében vonattal utazók szemmel láthatóan könnyebben megoldják a vonatokról való le- és a vonatokra való felszállást. 15 centis peronemelés történt, amiről a helyszínen Raffai János polgármester is meggyőződött és arra emlékeztetett, hogy a MÁV vezetőivel decemberben elkezdett párbeszéd és egyeztetés igen hamar eredményt hozott.
– Hivatalba lépésem után szinte az első utam a MÁV területi igazgatójához vezetett. Az volt a város kérése, hogy a felújítások sorába vegyék napirendre a peronok megemelését a komfortosabb, biztonságosabb fel- és leszállások érdekében. Rengetegen utaznak ezen a vonalon nap mint nap és sokan koruk, egészségi állapotuk, vagy csomagjaik nagysága, menyisége miatt bizony akadályoztatva vannak akkor, amikor a magas vonatszerelvényre fel kell kapaszkodniuk, vagy onnan le kell jutniuk. Látható a változás, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki az 1-2. és a 2-3. vágányok között, a felújított peronokat szeptember 5-től használhatják az utasok. Működik a dolog, rendkívül sokat segít ez azoknak is, akik eddig ezek miatt nem tudták igénybe venni a MÁV szolgáltatásait – nyilatkozta a városvezető, miközben megérkezett a Szegedről Békéscsabára és a Békéscsabáról Szegedre tartó személyvonat is. Érzékelhető volt, hogy az utasok dolga mennyivel egyszerűbb az emelt peronon.
A korszerűsítés vonzerő lehet
Az orosházi fejlesztéssel az utolsó szakasza is elkészült a Szeged és Békéscsaba közötti vasúti közlekedést biztosító infrastruktúra korszerűsítésének. A munkálatok eredményeként az év végére teljesen felszámolásra kerülnek a sebességkorlátosok a két megyeszékhely között, így biztonságosabbá és pontosabbá válik a vasúti közlekedés a térségben, ami – a kedvező tarifákkal együtt – egyre több dél-alföldi embernek kínálhat vonzó és reális alternatívát az autózással szemben.
Így értékelt a térség országgyűlési képviselője
Erdős Norbert, Békés vármegye 4. választókerületének országgyűlési képviselője korábban úgy értékelt, jó hír ez a vasúti felújítás minden itt élőnek, különösen a munkába, iskolába ingázóknak. Nemcsak azért, mert így gyorsabb, pontosabb lehet az utazás Orosháza és Hódmezővásárhely között, hanem azért is, mert a fejlesztés az egész Dél-Alföld vasúti közlekedését versenyképesebbé teszi.
Felújítottak vasúti átjárókat is
Székkutas közelében a 47-es főútból kiágazó kardoskúti, 4419-es számú bekötőút és a 135-ös vasútvonal kereszteződésében lévő átjárót már augusztus első felében felújították. Orosházán, a vasútállomásnál lévő, Huba utcai átjáró 3. vágányánál is felújították az átjárót, a vágány alatt talpfákat cseréltek vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélték a szomszédos vágányokig.
