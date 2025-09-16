50 perce
Nincs sebességkorlátozás, robogó vonatokkal érhetsz célba ezen a szakaszon - galériával, videóval
Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. A MÁV tájékoztatása szerint a pályamunkákkal megszüntették a sebességkorlátozásokat, majd 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelték az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés. Mutatjuk, hol roboghat a vonat 100 kilométer/órával!
A Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés: az eddigi 80 százalék körüli menetrendszerűségről 90 százalékra javulhat a pontosság, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét. A MÁV orosházi vasútállomásán, az 1,2 milliárd forintos felújítás ünnepélyes szalagvágásán jelen volt kedden Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára, Erdős Norbert Orosháza és térsége országgyűlési képviselője és Mondi Miklós, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. pályavasúti területi igazgatója.
A nyári felújítás az utolsó üteme volt a Szeged-Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési munkának.
A MÁV fejlesztéseivel a megbízhatóságot növeli
– Jó hír a vasúti felújítás minden itt élőnek, különösen a munkába, iskolába ingázóknak, hiszen nagyon sok éve erre vártunk. Az eredmény pedig: nincs sebességkorlátozás, gyorsabb, pontosabb lett az utazás Orosháza és Hódmezővásárhely között. Marad még egy 6 kilométeres szakasz, ami befejezésre vár, decemberben az is elkészül és elmondhatjuk majd, hogy Szeged-Békéscsaba között gond nélkül, sokkal gyorsabban célba érhetnek az utazók – jelentette be a politikus és külön kiemelte, hogy az orosházi vasútállomáson végzett munkálatoknak köszönhetően pedig már könnyebb a fel- és leszállás a vonatokra. Jól látható a változás, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki az 1-2. és a 2-3. vágányok között, a felújított peronokat szeptember 5-től használják az utasok. Szót ejtett a Huba utcai átjáróról is Erdős Norbert: a 3. vágányánál felújították az átjárót, a vágány alatt talpfákat cseréltek vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélték a szomszédos vágányokig.
Megemlítette a politikus, hogy beépítettek a fejlesztés során úgynevezett hosszú sínt
- 90 darabot (1 sín 120 méter),
- 3800 talpfát,
- 3100 tonna zúzott kő felhasználása mellett.
Cél: válasszák többen a közösségi közlekedést
Ágh Péter államtitkár elöljáróban kiemelte, az országgyűlési képviselővel folytatott partnerség kiemelkedő, sokat dolgoznak a helyi elképzelések megvalósításáért. Majd a kormány szándékáról beszélt: az a cél, hogy a hazai tömegközlekedés gyors, olcsó és összehangolt alternatívát nyújtson minden embernek, ehhez jobban hozzáférhető szolgáltatásokat és megbízható infrastruktúrát kell biztosítani.
– Hazánkban 4,5 ember indul útnak nap mint nap. Egyre többen választják a közösségi közlekedést – ezt számokkal támasztotta alá az államtitkár.
2025 első 7 hónapjában 700 millió utazás történt a Volán és MÁV járatain, arra számítanak, hogy ez 1,7 milliárdra emelkedik. A közlekedés színvonalának a javítása nélkülözhetetlen, ahogy a vasúti pályák korszerűsítése is. Kiemelt cél, hogy a legfőbb feladatokra összepontosítva történjen meg a pályahálózat és a járműpark fejlesztése. A MÁV-nál legfontosabb most, hogy a sebességkorlátozásokat csökkentsék, elejét vegyék a késéseknek, a MÁV jobb szolgáltatási színvonalát elérjék. Ennek egyik jó példája a most befejezett karbantartás és felújítás Orosháza és Hódmezővásárhely közötti vonalon.
Felszámolták a késéseket a MÁV-nak ezen a vonalán
– A Szeged-Békéscsaba vonalon történt 1,2 milliárd forintos beruházás eredményeként pontosabbá, megbízhatóbbá válik a személyszállítás. Sikerült felszámolni a késéseket ezen a szakaszon. Reményeink szerint így egyre több utasnak kínálhatunk vonzó és reális alternatívát az autózással szemben – tette hozzá Ágh Péter.
Arról pedig Mondi Miklós beszélt, hogy az Orosházánál befejeződött pályafelújítás és peronépítés hiánypótló munka volt.
– Évek óta tervben volt, szerettük volna megcsinálni. Komoly egyeztetéseknek hála, az 1,2 milliárd forint támogatás segítségével megtörtént a fejlesztés. Az utazók megelégedettségét nagyban szolgálják a megemelt peronok – fejezte ki reményét az igazgató. A vonali munkák kapcsán arról is szólt, hogy a Szeged-Hódmezővásárhely között 100 kilométer/óra sebességgel is tudnak közlekedni a vonatok, a többi vonalszakaszon 80 kilométer/óra sebességgel haladnak, így több mint 10 százalékpontot javítottak a menetrendszerűségben – az átadón megköszönte annak a majd 100 dolgozónak a munkáját, akik részt vettek ebben a projektben.
Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza közötti felújításFotók: Lehoczky Péter
