Nincs sebességkorlátozás, robogó vonatokkal érhetsz célba ezen a szakaszon - galériával, videóval

A Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés: az eddigi 80 százalék körüli menetrendszerűségről 90 százalékra javulhat a pontosság, azaz 10 vonatból átlagosan 9 tudja tartani a menetrendjét. A MÁV orosházi vasútállomásán, az 1,2 milliárd forintos felújítás ünnepélyes szalagvágásán jelen volt kedden Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára, Erdős Norbert Orosháza és térsége országgyűlési képviselője és Mondi Miklós, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. pályavasúti területi igazgatója.

A MÁV 1,2 milliárd forintos pályafelújítása, peronépítése befejeződött, átadták. Fotó: Lehoczky Péter

A nyári felújítás az utolsó üteme volt a Szeged-Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési munkának.

A MÁV fejlesztéseivel a megbízhatóságot növeli

– Jó hír a vasúti felújítás minden itt élőnek, különösen a munkába, iskolába ingázóknak, hiszen nagyon sok éve erre vártunk. Az eredmény pedig: nincs sebességkorlátozás, gyorsabb, pontosabb lett az utazás Orosháza és Hódmezővásárhely között. Marad még egy 6 kilométeres szakasz, ami befejezésre vár, decemberben az is elkészül és elmondhatjuk majd, hogy Szeged-Békéscsaba között gond nélkül, sokkal gyorsabban célba érhetnek az utazók – jelentette be a politikus és külön kiemelte, hogy az orosházi vasútállomáson végzett munkálatoknak köszönhetően pedig már könnyebb a fel- és leszállás a vonatokra. Jól látható a változás, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki az 1-2. és a 2-3. vágányok között, a felújított peronokat szeptember 5-től használják az utasok. Szót ejtett a Huba utcai átjáróról is Erdős Norbert: a 3. vágányánál felújították az átjárót, a vágány alatt talpfákat cseréltek vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélték a szomszédos vágányokig.

Megemlítette a politikus, hogy beépítettek a fejlesztés során úgynevezett hosszú sínt

90 darabot (1 sín 120 méter),

3800 talpfát,

3100 tonna zúzott kő felhasználása mellett.

Cél: válasszák többen a közösségi közlekedést

Ágh Péter államtitkár elöljáróban kiemelte, az országgyűlési képviselővel folytatott partnerség kiemelkedő, sokat dolgoznak a helyi elképzelések megvalósításáért. Majd a kormány szándékáról beszélt: az a cél, hogy a hazai tömegközlekedés gyors, olcsó és összehangolt alternatívát nyújtson minden embernek, ehhez jobban hozzáférhető szolgáltatásokat és megbízható infrastruktúrát kell biztosítani.