Magyar-román határ

1 órája

Diplomáciai nagyüzem a határ mentén, cél a gazdaságélénkítő folyamatok beizzítása

Címkék#Románia#Battony#térség#határ

Románia schengeni csatlakozása pozitív változásokat generálhat a kelet-magyarországi régió településeinek, térségeinek határon innen és határon túl gazdasági és társadalmi téren egyaránt. A nemzetközi térségfejlesztés érdekében 2025. január óta Battonyán még szorosabbra fűzték a testvértelepülési kapcsolatokat. A magyar-román határ mentén élők több közös projektben gondolkodnak.

Csete Ilona

Románia idei schengeni csatlakozásával új lendületet kapott a két ország között a gazdasági kapcsolatoki erősítése iránti igény. A magyar-román határ mentén élők több közös projektben gondolkodnak. Battonya önkormányzatának a törekvéseiről és a hozzájuk csatlakozók szándékáról korábban már beszámoltunk.

A magyar-román határ mindkét oldalán a közös gondolkodásban hisznek
A magyar-román határ mindkét oldalán a közös gondolkodásban, tettekben hisznek. Fotó: Facebook

Partnerség a magyar-román határ mentén

Például arról, hogy tíz település részvételével egy tanácskozáson arról egyeztettek, hogy megalakítják az Európai Területi Társulást (ETT).

– Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy önkormányzatukat meglátogatta Daniel Banu, Románia magyarországi főkonzulja. Megbeszéltük a schengeni határ megszűnésének régiónkra gyakorolt várható hatását. Érintettük Battonya város terveit, az 5 román és 5 magyar várost összefogó társulást (ETT), valamint annak lehetőségeit is – írta friss bejegyzésében Mákos Árpád. A polgármester kiemelte: különös figyelmet szenteltek a történelmi Pécska-Battonya út megépítésének és a nyugat-romániai A1-es autópályába történő bekötésnek.

Főkonzul járt Battonyán

A megbeszélésen az is elhangzott, hogy október első felében a tárgyalások még magasabb szintre léphetnek. Körvonalazódik Románia magyarországi nagykövetének battonyai látogatása is – fogalmazott a városvezető.

 

 

