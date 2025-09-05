Komoly gubanc alakult ki Romániában: az M44-est is érinti

Értesítették a kivitelezőt, hogy később kezdje a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út első szakaszának építését, mert nem zárultak le a kisajátítások és nincs elegendő pénz a munkálatok kifizetésére – adta hírül a Maszol. A gyorsforgalmi kulcsfontosságú az M44 szempontjából is.

Az M44 a tervek szerint ebbe a romániai gyorsforgalmiba csatlakozik majd be, a munkálatok csúsznak.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Több oka is van a csúszásnak

Egy, a romániai sajtó birtokába került dokumentum szerint jelentős a csúszás, hiszen csak 2027 márciusában kezdődhetnek majd el a munkálatok. A problémát az okozza, hogy a jelenlegi helyzetben

nem áll rendelkezésre a szükséges költségvetés, hogy tudják tartani a kivitelezési ütemtervet,

valamint még a kisajátítási eljárás sem fejeződött be.

Ebbe futhat majd bele az M44

Ahogy azt megírtuk, az Arad-Nagyvárad közti gyorsforgalmi út – melybe majd az M44 belefuthat – négysávos és összesen 120,1 kilométer hosszú lesz, csatlakozási pontokkal a nyomvonala menti főbb városokhoz. A projekt része egy nagyváradi öt kilométeres és egy aradi három kilométeres bekötőút, valamint az a csaknem tíz kilométeres útszakasz, amely Nagyszalontánál a magyar határhoz vezet, és megteremti az összeköttetést a Békéscsabára vezető M44-es úttal.

Térképen az útvonal. Forrás: Beol-archívum

Itthon 2028-ig készülnek el a tervek

2028-ig kell elkészíteni a kiviteli terveket az M44-es Békéscsaba és országhatár közötti szakaszára vonatkozóan – ismertette korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az elképzelések szerint az M44-es gyorsforgalmi keleti végében először a Méhkerék és az országhatár közötti rész épülhet meg. Békéscsabán is folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy hol fut majd az M44 Békéscsabától a román határig tartó új szakasza.

