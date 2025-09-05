szeptember 5., péntek

Autópálya

1 órája

Komoly gubanc alakult ki Romániában: az M44-est is érinti

Címkék#m44#Nagyvárad#gyorsforgalmi út#Békéscsaba

Nem jó hír érkezett a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséről. Számunkra ennek megvalósulása azért különösen fontos, mert ebbe fut majd bele a keletre épülő M44-es.

Pocsaji Richárd

Értesítették a kivitelezőt, hogy később kezdje a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út első szakaszának építését, mert nem zárultak le a kisajátítások és nincs elegendő pénz a munkálatok kifizetésére – adta hírül a Maszol. A gyorsforgalmi kulcsfontosságú az M44 szempontjából is.

M44: nem jó hír a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi csúszása
Az M44 a tervek szerint ebbe a romániai gyorsforgalmiba csatlakozik majd be, a munkálatok csúsznak.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Több oka is van a csúszásnak

Egy, a romániai sajtó birtokába került dokumentum szerint jelentős a csúszás, hiszen csak 2027 márciusában kezdődhetnek majd el a munkálatok. A problémát az okozza, hogy a jelenlegi helyzetben 

  • nem áll rendelkezésre a szükséges költségvetés, hogy tudják tartani a kivitelezési ütemtervet, 
  • valamint még a kisajátítási eljárás sem fejeződött be. 

Ebbe futhat majd bele az M44

Ahogy azt megírtuk, az Arad-Nagyvárad közti gyorsforgalmi út – melybe majd az M44 belefuthat – négysávos és összesen 120,1 kilométer hosszú lesz, csatlakozási pontokkal a nyomvonala menti főbb városokhoz. A projekt része egy nagyváradi öt kilométeres és egy aradi három kilométeres bekötőút, valamint az a csaknem tíz kilométeres útszakasz, amely Nagyszalontánál a magyar határhoz vezet, és megteremti az összeköttetést a Békéscsabára vezető M44-es úttal. 

Térképen az útvonal. Forrás: Beol-archívum

Itthon 2028-ig készülnek el a tervek

2028-ig kell elkészíteni a kiviteli terveket az M44-es Békéscsaba és országhatár közötti szakaszára vonatkozóan – ismertette korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az elképzelések szerint az M44-es gyorsforgalmi keleti végében először a Méhkerék és az országhatár közötti rész épülhet meg. Békéscsabán is folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy hol fut majd az M44 Békéscsabától a román határig tartó új szakasza.

Ezt lehet most tudni az M47-esről

A 47-es út négysávosítása kapcsán tett közzé újabb információkat TikTok csatornáján nemrégiben Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít.



 

