Ibéria

2 órája

Egzotikus ízeket kínál a Lidl, ezeket most sokan szeretnék megkóstolni

Ismerje meg Ibéria ízvilágát! – szól a felhívás a német áruházláncnál. A Lidl most egy olyan akcióval kecsegtet minket, melyet vétek lenne kihagyni. Itt most minden Spanyolországról, Ibériáról szól.

Beol.hu

Már a nyakunkon az ősz, lassan tovatűnnek a nyárias hőmérsékletek, de a Lidl most visszahozza a mediterrán életérzést. Kínálatukban a ropogós, surimi jellegű snakc mellett olyan termékek szerepelnek, mint az andalúziai paella, a garnéla, a szardínia, az Empanada, a burgonyakrokett, a ravioli, a spanyol sonka, a Chorizo pizza, és olívabogyó válogatás, spanyol sajtok, hagyományos portugál sütemény, piskóta és rétegzett desszert. Az új ízvilág az ibériai-félszigetre repít el minket.

A Lidl új akciója a spanyol ízekre fókuszál.
A Lidl elhozta a spanyol ízeket. Fotó: Shutterstock

A spanyol ízek kerültek a fókuszba a Lidl új akciójában

Az ibériai ízek mellett az alkohol is a terítéken van: a Lidl többek között olyan borokat kínál szuper áron, mint a Tempranillo La mancha, a Valdepenas Reserva, a Navarra Roble Tempranillo, a Rioja Crianza, a Gran Reserva Rioja, a fehérborok közül a Verdejo Blanco, a rosé-fajták közül pedig a Garnacha Rosé, a Tempranillo Rosado La Mancha, és a La Bien Pintá Verdejo. Pluszként a sörimádók sem maradhatnak ki: itt van egy igazi, katalán nedű, az Estrella Damm is, mindössze 399 forintért.

A kínálatban szerepel még a Piri-piri szósz, a csicseriborsó, a Mini churros, és a panírozott tintahalkarika is. Az ajánlat már szeptember 8-a óta él, de a spanyol ízek beszerzését érdemes nem az utolsó napra hagyni.

Nemrégiben írtunk arról, hogy újabb front nyílt a két legnagyobb diszkontlánc, a Lidl és az Aldi között. Ezúttal a nyugdíjas vásárlókért folyik a küzdelem.

 

