Jutalomfalatokban sem szűkölködik a Lidl új akciója

Orlando, Pedigree, Darling, Coshida, Prima Dog, Junior, RAFI és JACK – a házikedvenceknek szól csütörtöktől a Lidl új ajánlata. A kutyáknak szóló kínálatban az Orlando fogtisztító snack-re egy 30 százalékos árzuhanás csapott le, de a 4x180 grammos fogápoló jutalomfalat is szuper áron, 1299 forintos áron kapható. A 40 darabos Pedigree alutasakos kutyaeledel – 1698 forintos kilogrammonkénti áron – 6789 forintért-, a Tasty Bites pedig 599 forintért kapható.

A házikedvenceknek szól a Lidl új akciója. Fotó: lidl.hu

A Lidl szuper áron kínálja a kutya- és macskaeledeleket

Az Orlando kutyaszalámi most 349 forintért-, a Pure Taste ropogós jutalomfalat pedig 599 forintért kapható. Persze a kínálatban 15 kilogrammos Darling száraz kutyaeledelt is kaphatunk 600 forint/kilogrammos-, valamint Dog Menü nedves kutyaeledelt is 508 forint/kilogrammos áron. A válogatós ebek fenséges reggelije lehet a 400 grammos RAFI Junior kutyapástétom 649 forintos áron.

A macskák sem szűkölködhetnek a napi menüben: a 3 kilogrammos, XXL-es Coshida száraz eledel 1799 forintért, az 1 kilorammos LeChat Excellence Kitten macskaeledel pedig 999 forintért kapható. Egy igazi ínyencség is helyet kapott a Lidl akciójában: a Jacky kölyök macskapástétomnak nemcsak a cicák, de a gazdik sem állhatnak ellent, hiszen mindössze 349 forintért már vihetjük is haza.

A Lidl kínálatában helyet kapott a Serum kölyökkutyasampon, a My Friend kisállatpelenka, és a 6-, illetve 8 literes Coshida macskaalom is. Az ajánlat szeptember 18-tól, csütörtöktől él, így aki házikedvencének kedveskedne valami fenséges eledellel, annak érdemes gyorsan lecsapnia az akciós termékekre.

Legutóbb a Lidl lépett egy nagyot és egy különleges nyereményjátékot hirdetett. Ennek során egy egyedi, Lidl-s ruhába öltöztetett POP MART Labubu figura kerülhet a polcunkra.