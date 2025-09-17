szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper ár

2 órája

Jutalomfalatokban sem szűkölködik a Lidl új akciója

Címkék#Lidl#eledel#szuper#kutya#macska#akció

Négylábú társainkat célozta be új akciójával a német áruházlánc. A Lidl most házikedvenceinkre, a kutyákra és a macskákra fókuszál, szuper áron.

Beol.hu

Orlando, Pedigree, Darling, Coshida, Prima Dog, Junior, RAFI és JACK – a házikedvenceknek szól csütörtöktől a Lidl új ajánlata. A kutyáknak szóló kínálatban az Orlando fogtisztító snack-re egy 30 százalékos árzuhanás csapott le, de a 4x180 grammos fogápoló jutalomfalat is szuper áron, 1299 forintos áron kapható. A 40 darabos Pedigree alutasakos kutyaeledel – 1698 forintos kilogrammonkénti áron – 6789 forintért-, a Tasty Bites pedig 599 forintért kapható.

A Lidl új akciója a házikedvenceknek szól.
A házikedvenceknek szól a Lidl új akciója. Fotó: lidl.hu

A Lidl szuper áron kínálja a kutya- és macskaeledeleket

Az Orlando kutyaszalámi most 349 forintért-, a Pure Taste ropogós jutalomfalat pedig 599 forintért kapható. Persze a kínálatban 15 kilogrammos Darling száraz kutyaeledelt is kaphatunk 600 forint/kilogrammos-, valamint Dog Menü nedves kutyaeledelt is 508 forint/kilogrammos áron. A válogatós ebek fenséges reggelije lehet a 400 grammos RAFI Junior kutyapástétom 649 forintos áron.

A macskák sem szűkölködhetnek a napi menüben: a 3 kilogrammos, XXL-es Coshida száraz eledel 1799 forintért, az 1 kilorammos LeChat Excellence Kitten macskaeledel pedig 999 forintért kapható. Egy igazi ínyencség is helyet kapott a Lidl akciójában: a Jacky kölyök macskapástétomnak nemcsak a cicák, de a gazdik sem állhatnak ellent, hiszen mindössze 349 forintért már vihetjük is haza.

A Lidl kínálatában helyet kapott a Serum kölyökkutyasampon, a My Friend kisállatpelenka, és a 6-, illetve 8 literes Coshida macskaalom is. Az ajánlat szeptember 18-tól, csütörtöktől él, így aki házikedvencének kedveskedne valami fenséges eledellel, annak érdemes gyorsan lecsapnia az akciós termékekre.

Legutóbb a Lidl lépett egy nagyot és egy különleges nyereményjátékot hirdetett. Ennek során egy egyedi, Lidl-s ruhába öltöztetett POP MART Labubu figura kerülhet a polcunkra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu