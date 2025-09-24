szeptember 24., szerda

Biofronton üt nagyot a Lidl akciós kínálata

Vegyszermentesen, környezetbarát módon, GMO-mentesen. A biogazdálkodás széles termékskáláját kínálja most a Lidl, természetesen szuper áron.

Beol.hu

Az ökológiai gazdálkodás széles termékskálájából szemezgethetünk a Lidl akciós kínálatában. Csütörtöktől a Trattoria Alfredo Bio zöldséges pizza 1699-, a Prosciutto sonkával ízesített Bio pizza pedig 1399 forintba kerül. A Frshona Bio serpenyős zöldségmixet 1149-, a Culinea Bio csirke nuggets-et 1299-, a Milbona Bio sajtszeleteket pedig szuper áron, 999 forintos áron kínálják.

Bio-termékek széles kínálatával csábít a Lidl.
A Lidl akciós ajánlata biofronton üt nagyot. Fotó: lidl.hu

A Lidl akciós ajánlata a Bio-termékekről szól

Sajtfronton igazán nagy a Lidl kínálata, a zsíros, bio sajt mellett van természetesen Bio feta sajt, Bio mozarella, és Bio Cottage cheese is. a Chef Select Bio friss, töltött tészta 1149-, a Bio gyümölcs 1499-, a Vermondo Bio smoothie bowl pedig 1299 forintba kerül.

A bio-termékek széles kínálatát erősíti az epres jégkrém, a görög stílusú joghurt, a túródesszert, a ropogós kenyér, az agávészirup, és az extradzsem is.

Csak úgy zárójelben említjük meg, hogy a csütörtöki nappal más akció is kezdetét veszi a Lidl-ben. A 6 darabos kiszerelésben kínált balkonnövény, a csarab, a krizantémbokor, és az őszi virágdekor is egyaránt 2999 forintos, szuper áron kapható.

Legutóbb kihagyhatatlan ajánlattal rukkolt elő a Lidl, a japán ízvilágot hozta el hozzánk, akciójuk pedig valódi ritkaságokat is tartalmazott.

 

