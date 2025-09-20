szeptember 20., szombat

Friderika névnap

23°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Távol-kelet

1 órája

Hamisítatlan japán ízekkel csábít a Lidl új akciója

Címkék#Lidl#ízvilág#akciós újság#akció#Japán

Kihagyhatatlan ajánlattal rukkolt elő a német áruházlánc. A Lidl most a japán ízvilágot hozza el hozzánk, akciójuk pedig valódi ritkaságokat is tartalmaz.

Beol.hu

– Kóstoljon bele a japán ízvilágba! – szól a csábító felhívás a Lidl honlapján. Akciójukban most csirkében nem szenvedünk hiányt: a Vitasia Yakitori csirkenyársak 1599-, a Teriyaki csirkés pizza 1299-, a zöldégekkel és csirkehússal töltött Vitasia Gyoza tésztatáska pedig 999 forintba kerül. A kihagyhatatlan ajánlat a japán ízeket kedvelőknek szól és igazi ritkaságokat is tartalmaz.

A Lidl a japán ízekre fókuszál.
A japán ízvilágot hozza el a Lidl új akciója. Fotó: lidl.hu

A Lidl új akciója Japánra fókuszál

Aki szereti a japán ízeket, annak kihagyhatatlannak tűnik a reszelt karfiolból és csirkemelldarabokból összeállított Vitasia Teriyaki csirkemell, melyet teriyaki stílusú szósszal kevertek össze. Az ára most 1399 forint. Persze kapható majd a Garnéla Tapas is chilis-kókuszos marinádban 999-, az édes chilis-citromos, vagy szójaszószos-balzsamecetes zöldborsósnack 749-, valamint a Yaki Soba és a Yaki Udon is, ami Soba tésztát, illetve Udon tésztát takar csirkemellel és zöldségekkel 1399 forintért.

A Vitasia Hummusz és Tofu mellett a kínálatban helyet kapott a tormás-wasabis krém, a Vegán tapas, a Wakame tengeri alga, és a Sushi is. Akciós áron szerezhetjük be a Vitasia krémsajtot, a Gouda sajtot, és a Yuzu/matcha zöld teás desszertet is, gyömbéres, cseresznyevirág-ízű készítménnyel. Kapható lesz többféle szósz, levesalapok, instant tészták, fűszerolajok, rizsitalok, és az Asahi japán sör, valamint a Ukiyo Blossom Gin is.

Az akció szeptember 22-én, hétfőn kezdődik, aki pedig szereti a japán ízeket, annak ott a helye.

Legutóbb négylábú társainkat célozta be új akciójával a német áruházlánc. A Lidl házikedvenceinkre, a kutyákra és a macskákra fókuszált, szuper áron.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu