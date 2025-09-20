Hamisítatlan japán ízekkel csábít a Lidl új akciója

– Kóstoljon bele a japán ízvilágba! – szól a csábító felhívás a Lidl honlapján. Akciójukban most csirkében nem szenvedünk hiányt: a Vitasia Yakitori csirkenyársak 1599-, a Teriyaki csirkés pizza 1299-, a zöldégekkel és csirkehússal töltött Vitasia Gyoza tésztatáska pedig 999 forintba kerül. A kihagyhatatlan ajánlat a japán ízeket kedvelőknek szól és igazi ritkaságokat is tartalmaz.

A japán ízvilágot hozza el a Lidl új akciója. Fotó: lidl.hu

A Lidl új akciója Japánra fókuszál

Aki szereti a japán ízeket, annak kihagyhatatlannak tűnik a reszelt karfiolból és csirkemelldarabokból összeállított Vitasia Teriyaki csirkemell, melyet teriyaki stílusú szósszal kevertek össze. Az ára most 1399 forint. Persze kapható majd a Garnéla Tapas is chilis-kókuszos marinádban 999-, az édes chilis-citromos, vagy szójaszószos-balzsamecetes zöldborsósnack 749-, valamint a Yaki Soba és a Yaki Udon is, ami Soba tésztát, illetve Udon tésztát takar csirkemellel és zöldségekkel 1399 forintért.

A Vitasia Hummusz és Tofu mellett a kínálatban helyet kapott a tormás-wasabis krém, a Vegán tapas, a Wakame tengeri alga, és a Sushi is. Akciós áron szerezhetjük be a Vitasia krémsajtot, a Gouda sajtot, és a Yuzu/matcha zöld teás desszertet is, gyömbéres, cseresznyevirág-ízű készítménnyel. Kapható lesz többféle szósz, levesalapok, instant tészták, fűszerolajok, rizsitalok, és az Asahi japán sör, valamint a Ukiyo Blossom Gin is.

Az akció szeptember 22-én, hétfőn kezdődik, aki pedig szereti a japán ízeket, annak ott a helye.

Legutóbb négylábú társainkat célozta be új akciójával a német áruházlánc. A Lidl házikedvenceinkre, a kutyákra és a macskákra fókuszált, szuper áron.