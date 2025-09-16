Kortalan kertészkedőket, a kertkultúra népszerűsítőit díjazták

Orosháza önkormányzata ismét meghirdette a kertkultúra népszerűsítését is szolgáló felhívását. A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei című, országos szintű, Magyar Örökség-díjas program helyi versenyére bárki nevezhetett. A kezdeményezés célja a kertművelők munkájának az elismerése, valamint a lakosság ösztönzése arra, hogy minél többen alakítsanak ki és gondozzanak konyhakerteket.

Legszebb konyhakertek díjátadó Orosházán. A szerző felvétele

Raffai János polgármester köszöntötte a keddi díjátadón azokat, akiknek a kertje a legszebbnek bizonyult. Több kategóriában íme a legjobbak 2025-ben: Gelegonya Zoltán, Szászné Lévai Bettina, Sándor István, a Csapó tanya és a Vörösmarty iskola rákóczitelepi tagintézménye.