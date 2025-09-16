szeptember 16., kedd

Edit névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legszebb konyhakertek

2 órája

Kortalan kertészkedőket, a kertkultúra népszerűsítőit díjazták

Címkék#Vörösmarty iskola#önkormányzat#kertkultúra#program

Balkonok, konyhakertek, közösségi terek megszépülnek szorgos kezek nyomán sok helyen. A legszebb konyhakertek felhívásra akik neveztek, azoknál zsűri járt. Kedden kiosztották a legjobbaknak járó elismeréseket.

Csete Ilona

Orosháza önkormányzata ismét meghirdette a kertkultúra népszerűsítését is szolgáló felhívását. A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei című, országos szintű, Magyar Örökség-díjas program helyi versenyére bárki nevezhetett. A kezdeményezés célja a kertművelők munkájának az elismerése, valamint a lakosság ösztönzése arra, hogy minél többen alakítsanak ki és gondozzanak konyhakerteket.

Legszebb konyhakertek díjátadó Orosházán. A szerző felvétele

Raffai János polgármester köszöntötte a keddi díjátadón azokat, akiknek a kertje a legszebbnek bizonyult. Több kategóriában íme a legjobbak 2025-ben: Gelegonya Zoltán, Szászné Lévai Bettina, Sándor István, a Csapó tanya és a Vörösmarty iskola rákóczitelepi tagintézménye.

A rákóczitelepi iskolások is neveztek. Fotó: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu